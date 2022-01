Răsturnare de situație la Astra! Antrenorul Gabi Manu nu s-a mai înțeles cu oficialii echipei din Giurgiu 

Antrenorul în vârstă de 40 de ani se înțelese pe o perioadă de un an și jumătate, iar pe agenda obiectivelor erau incluse două ținte: salvarea de la retrogradare la finele acestui sezon și promovarea în eșalonul de elită al fotbalului românesc la finalul următorului campionat.

Gabi Manu nu s-a mai înțeles cu Astra

Însă din informațiile Pro TV și www.sport.ro, fostul antrenor de la Metaloglobus nu s-a mai înțeles cu factorii decidenți ai grupării din Giurgiu.

Antrenor cu licență PRO din 2015 (și-a pregătit lucrarea și în urma unor antrenamente la echipele lui Cosmin Olăroiu), Gabi Manu, fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf la Al Wahda, urma să fie prezentat ieri de Astra, ca succesor al lui Florin Stângă.

Din informațiile Pro TV și www.sport.ro, fiul fostului portar Ion Manu a analizat în detaliu oferta și nu a mai ajuns la un acord cu șefii Astrei.

Provocare de suflet pentru Gabi Manu

Pentru Manu ar fi fost o adevărată provocare de suflet întrucât în urmă cu 10 ani ocupa la Astra funcția de antrenor secund în stafful lui Tybor Selymesi.

”Am o datorie morală față de Astra, pentru că aici am avut cele mai bune performanțe ca antrenor secund în România. Am avut o colaborare foarte bună cu domnul Niculae, cu domnul Buduru și m-am simțit foarte bine acum 10 ani. Mi-a fost dor de Astra, în momentul în care a venit telefonul, de sărbători, m-am bucurat.

De vreo trei luni au fost întrebări prin intermediari, dar am spus că nu pot să discut nimic concret cu cei de acolo, cât timp Astra are antrenor. Am spus că doar așa discut, pentru că eu îmi doresc performanță, vreau să salvez echipa de la retrogradare, pentru că Astra trebuie să se bată la Liga 1. Nu îmi place să discut cu o echipă care are antrenor, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să mi se întâmple așa ceva.

Vreau să îi mulțumesc lui Florin Stîngă pentru ce a făcut cu această echipă, cu acești jucători tineri, fără experiență. A făcut lucruri foarte frumoase aici și nu pot decât să îi mulțumesc”, spunea Gabriel Manu pentru Liga2.ro, în urmă cu o săptămână.

Astra e pe penultimul loc în Liga 2

Astra Giurgiu se situează pe penultimul loc al eșalonului secund, din cauza faptului că a fost depunctată, problemă generată de restanțele financiare. Cu 19 puncte acumulate, Astra trebuia să ocupe locul 16 în Liga 2, dar din cauza minusurilor succesive din dreptul punctelor, formația din Giurgiu e penultima în clasament, cu doar 5 puncte.

Petrolul e lider în eșalonul secund

Lider în clasamentul eșalonului secund e Petrolul Ploiești, cu 42 de puncte după 16 runde. Formația antrenată de Nicolae Constantin e urmată în ierarhie de Hermannstadt, trupă antrenată de Marius Măldărășanu. Sibienii au acumulat 35 de puncte, cu două mai mult decât gruparea de pe locul al treilea, U Cluj (33).