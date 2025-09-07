Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO

Premier League
Premier League, cel mai spectaculos campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Premier League revine după pauza internațională cu dueluri incredibile, iar de departe cel mai interesant meci va fi Manchester derby, Manchester City - Manchester United, pe 14 septembrie, de la ora 18:30.

Arsenal deschide etapa a patra și joacă pe teren propriu cu Nottighma Forest.

Liverpool va merge la Burnley, în timp ce Chelsea va juca în deplasare la Brentford, iar Tottenham va juca acasă la West Ham.

Programul etapei a patra din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO:

  • Arsenal - Nottingham Forest, 13 septembrie, ora 14:30
  • Bournemouth - Brighton, 13 septembrie, ora 17:00
  • Crystal Palace - Sunderland, 13 septembrie, ora 17:00
  • Everton - Aston Villa, 13 septembrie, ora 17:00
  • Fulham - Leeds, 13 septembrie, ora 17:00
  • Newcastel - Wolves, 13 septembrie, ora 17:00
  • West Ham - Tottenham, 13 septembrie, ora 19:30
  • Brentford - Chelsea, 13 septembrie, ora 22:00
  • Burnley - Liverpool , 14 septembrie, ora 16:00
  • Manchester City - Manchester United, 14 septembrie, ora 18:30

Liverpool, gata să spargă banca din nou 

Liverpool și-a întărit echipa în această vară, dar a și întinerit-o, astfel că mutările pe care formația din Premier League le-a făcut ar trebui să îi mențină în zona de vârf din prima ligă a Angliei.

Cormoranii însă nu vor să mai dea o lovitură și studiază un posibil transfer important în perioada de iarnă, pe modelul Virgil van Dijk.

Este vorba despre Michael Olise, aripa dreapta care a evoluat în Premier League la Crystal Palace, conform Daily Mail. Jucătorul francez a plecat din Anglia și a semnat cu Bayern în 2024, în schimbul sumei de 53 de milioane de euro.

Liverpool îl vede pe starul francez drept un înlocuitor perfect pentru Mohamed Salah, care a ajuns la 33 de ani. Egipteanul a semnat prelungirea contractului său în stagiunea trecută până în vara lui 2027.

Francezul a adunat 59 de meciuri în tricoul lui Bayern și a reușit să marcheze de 16 goluri și să ofere 25 de pase decisive.

100 de milioane de euro este cota lui Michael Olise, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

