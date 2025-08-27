Ben Teekloh | O poveste de film din Liberia până în Superliga României Viața lui Ben Teekloh, fost fotbalist în Liga 1, la Farul Constanța și Astra, a fost presărată cu multe momente grele, de la explozia în urma căreia a fost internat în spital, când era legitimat la gruparea de la malul mării, până la accidentările care i-au scurtat cariera la numai 27 de ani! Născut în Liberia, acum în vârstă de 41 de ani, Ben Teekloh a trecut încă din copilărie prin momente foarte dure, grele, depășite datorită lui Dumnezeu, căruia îi mulțumește în fiecare zi pentru unde este în prezent. De la o vârstă fragedă, când nu avea nici 10 ani, fostul mijlocaș, înalt de 1,78 m, și-a pierdut părinții și a fost nevoit să plece din țară, din cauza Războiului Civil din Liberia (1989-1996). Fostul fotbalist Ben Teekloh, dezvăluiri teribile! A dormit pe străzi A reușit să părăsească țara cu sprijinul unei persoane, a ajuns în Coasta de Fildeș, iar acolo a trecut prin momente teribile, prin care nu ar putea să treacă, dacă nu are un caracter puternic, nici măcar un adult. Ben Teekloh a fost nevoit să doarmă o lungă perioadă de timp pe străzi și a fost nevoit să muncească pentru a putea trăi. Lângă el mureau, la propriu, oameni, pentru că ”s-a refugiat” într-un cartier periculos, dar fostul mijlocaș, cu 23 de meciuri și patru goluri pentru naționala Liberiei, și-a urmărit și îndeplinit, până la urmă, scopul, să ajungă să trăiască o viață normală și să facă fotbal profesionist. Până să ajungă în Europa și să își îndeplinească visul, Ben Teekloh a povestit, pentru Sport.ro, despre momentele teribile din copilărie, când, la numai 7 ani, când a ajuns în Coasta de Fildeș, vedea cum mor oameni la propriu lângă el, bătuți de polițiști, dar a trăit și printre seringile oamenilor care se drogau.



Ben Teekloh a rămas fără părinți de la 5 ani: "Doi ani am dormit în piață! Așteptam să strângă oamenii, comercianții, ca să găsesc loc și să dorm" După ce toată ziua alerga să facă bani pentru a putea trăi, Ben Teekloh mergea într-o piață după ce vânzătorii plecau, pentru a prinde un loc acoperit în care să doarmă. Tabloul completează un scenariu de film, pentru că de frică să nu fie jefuit noaptea, în somn, ascundea banii pe care reușea să îi câștige peste zi într-o casă părăsită. ”Mă gândesc să scriu o carte despre tot ce am trăit, am avut o viață foarte grea! La 5 ani mi-am pierdut părinții, iar de la 7 ani am trăit singur pe străzi! Am plecat cu cineva din Liberia, m-a dus în Coasta de Fildeș. În Liberia era război și m-a dus cineva în Coasta de Fildeș. Doi ani am trăit într-un cartier din fosta capitală Abijan. Era cel mai periculos cartier! Doi ani am dormit în piață! Așteptam să strângă oamenii, comercianții, ca să găsesc loc și să dorm. La 6 dimineața mă trezeam să fac bani, să pot să trăiesc. Căutam mâncare... asta era viața mea! Dar, la ora 15 plecam să joc fotbal cu băieții, pe unde apucam, în picioarele goale! La ora 16-17, fugeam de acolo ca să prind loc de dormit în piață. Băieții mă întrebau: 'Unde te duci? Hai înapoi!'. Eu fugeam să găsesc loc de dormit. Ben Teekloh: "În cartierul în care dormeam, mureau oameni zilnic! Era cel mai periculos cartier din capitală, cu droguri, cu prostituție" Dacă întârziam, îmi luau ații locul. Asta a fost viața mea doi ani! În cartierul în care dormeam, mureau oameni zilnic! Era cel mai periculos cartier din capitală, cu droguri, cu prostituție, cu polițiști care omorau oameni, era foarte nasol! (N.r. – Munceai de la 7 ani sau cum făceai bani să trăiești?) Da! Era o gară acolo, iar eu luam oamenii care plecau în alte țări și îi duceam la companiile care vindeau bilete mai ieftine. Companiile îmi dădeau un procent din fiecare bilet. Îngropam o parte din bani, ca să nu mi se fure. O parte o țineam la mine, iar o parte o îngropam într-o casă abandonată”, a povestit fostul fotbalist din Liga 1, într-un dialog cu Sport.ro.



Ben Teekloh a jucat câțiva ani în România, la Astra și la Farul Ben Teekloh este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au jucat în Liga 1 după 2005. A ajuns în România în ianuarie 2007, când a semnat cu Farul Constanța. La gruparea de la malul mării a stat până în 2010, după care a făcut trecerea la Astra, unde a jucat pentru doi ani. Din cauza unei accidentări la genunchi și a unei complicații, Ben Teekloh a fost nevoit să se retragă în 2012, la numai 27 de ani! Era într-o formă foarte bună a carierei și era la un pas să facă pasul în Premier League sau Championship, după cum a povestit pentru Sport.ro, dar anterior fusese numit și căpitan al naționalei Liberiei. A fost aproape să semneze și cu gruparea Espanyol anterior, în perioada petrecută la Farul Constanța, dar ghinioanele l-au urmărit și atunci, și, după o acțiune la echipa națională, a picat vizita medicală din cauza malariei! În trecut, înainte să ajungă în România, Ben Teekloh a mai jucat în Republica Moldova, la Nistro Otaci, dar și la Al-Nasr (Oman) sau Ashanti Gold SC (Ghana).

