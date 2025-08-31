EXCLUSIV Cel mai ghinionist fotbalist din Liga 1? A picat vizita medicală cu Espanyol și a pierdut 3 milioane de euro, apoi s-a retras la 27 de ani

Alexandru Hațieganu
Un fost fotbalist din Liga 1 a ratat transferul la Espanyol și trecerea în Anglia. 

Serial Sport.ro | Ben Teekloh - episodul 4

Ben Teekloh a jucat în România la Farul Constanța și Astra Giurgiu

Ben Teekloh a fost printre cei mai buni fotbaliști străini care au ajuns în România, dar accidentările și ghinioanele, așa cum le-a numit într-o discuție cu Sport.ro, l-au dat înapoi!

În vârstă de 41 de ani, fostul mijlocaș, din Liberia, simțea că putea să aibă o carieră la un nivel cu mult mai înalt decât Liga 1. A fost la un pas de Espanyol, picând vizita medicală după ce a fost depistat cu malarie! Totul era pus la punct, iar de la Farul Constanța trebuia să facă trecerea.

Ben Teekloh trebuia să semneze cu Espanyol

Au fost stabilite și detaliile contractuale, iar Ben Teekloh și-a amintit că era vorba de un contract pe 5 ani cu Espanyol, pentru o remunerație totală de 3 milioane de euro!

”Eram la Farul și am avut ofertă de la Espanyol. (N.r. – Ce s-a întâmplat atunci?) Am fost plecat în Liberia, la un meci de calificare pentru Cupa Africii, am stat acolo câteva săptămâni. Apoi, am zburat direct în Madrid. Am făcut vizita medicală și m-au găsit cu malarie. M-a ciupit un țânțar, iar apoi am picat vizita medicală.

(N.r. – Cluburile erau înțelese) Da, Farul și-a dat acordul să merg acolo. Espanyol era atunci în La Liga, era un pas imens pentru mine! M-a durut foarte tare că nu am putut ajunge acolo!

(N.r. – Cum ai ajuns în atenția celor de la Espanyol?) Era Kameni (n.r. - portarul Carlos Kameni) atunci acolo, foarte important pentru echipă. Prin el am avut această legătură. Impresarul meu era prieten cu antrenorul cu portarii și tot așa.

(N.r. – Erau stabilite și detaliile contractuale cu Espanyol?) Trebuia să am un contract pe 5 ani, câștigam vreo 3 milioane de euro. Asta era suma propusă. Deja începeam să mă gândesc ce fac cu banii (n.r. – râde).

Mi-a spus impresarul: 'În 5 ani o să iei 3 milioane'. I-am spus: 'Cât? 3 milioane de euro? Vaaai! Poftim? Ce să fac eu cu atâția bani?'. Aveam 20 și ceva de ani, mă gândeam că o să câștig atâția bani... .

(N.r. – Ți se pare că puteai să ai o carieră mai bună decât ai avut? Să ajungi mai sus decât să joci în România?) Da, da, da! Mult mai bună! Dar, contează foarte mult cine e impresarul tău, ce legături are, ce conexiuni are, unde te poate propune, să mergi acolo și să încerci să demonstrezi de ce ești în stare”, a spus Ben Teekloh pentru Sport.ro, care a continuat apoi.

La 27 de ani putea să ajungă în Anglia, dar până la urmă s-a retras

Din cauza unei accidentări și a unei operații greșite a fost nevoit să se retragă, la numai 27 de ani, moment în care putea să facă pasul în Anglia, în Championship sau chiar în Premier League!

”Am avut ghinion în carieră! Am avut malarie, a fost și explozia buteliei (n.r. - când juca la Farul, în 2007), am avut și cartilaj rupt, menisc rupt. Eu m-am retras la 27 de ani! Am fost operat de cinci ori până atunci, la ligament, cartilaj și la menisc, la același picior. Mi-a zis doctorul că trebuie să mă las.

Eram căpitan la naționala Liberiei la 27 de ani și am avut o șansă foarte, foarte bună să ajung în Anglia. Atunci eram la Astra și voiam să fac pasul mai departe.

(N.r. – Unde puteai ajunge atunci? La ce echipă?) Am fost la un trial la care a participat și West Ham, în Anglia. Cinci zile am stat acolo, iar cei de la Astra nici nu știau, eram pe final de contract cu ei. Eram la final de contract, era 2011, când m-am și lăsat de fotbal... apoi.

La Astra lucrurile au început să se strice, iar eu mai aveam șase luni de contract. M-a luat impresarul și m-a dus în Anglia, la acest trial. Nu am primit vreun răspuns acolo, dar impresarul mi-a zis că a fost totul ok. Ideea era că m-au văzut foarte mulți oameni și era ușor să găsesc, apoi, ceva.

(N.r. – Apoi, totul s-a terminat) Da, am fost la un meci la națională și mi-am rupt ligamentul. Dacă nu mă accidentam, puteam să prind ușor cel puțin echipă în Championship. Găseam ceva!

Mi-am rupt ligamentul și meniscul și am fost operat. Nu știu ce a făcut doctorul, dar nu mi-a operat meniscul, mi-a operat doar ligamentul. Am revenit după șase luni, dar tot mă durea. Am făcut un RMN, iar meniscul era în continuare rupt. M-am operat iar, dar a fost atins cartilajul în timpul operație.

A fost nevoie iar de operație... așa s-a terminat cariera mea!

(N.r. – Ai avut ghinion) Asta spun! Am avut ghinion! Asta a fost să fie!”, a rememorat Ben Teekloh.

