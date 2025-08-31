Maraton Ligue 1! Trei meciuri, ACUM pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45

Ben Teekloh a fost printre cei mai buni fotbaliști străini care au ajuns în România, dar accidentările și ghinioanele, așa cum le-a numit într-o discuție cu Sport.ro, l-au dat înapoi!

În vârstă de 41 de ani, fostul mijlocaș, din Liberia, simțea că putea să aibă o carieră la un nivel cu mult mai înalt decât Liga 1. A fost la un pas de Espanyol, picând vizita medicală după ce a fost depistat cu malarie! Totul era pus la punct, iar de la Farul Constanța trebuia să facă trecerea.

Ben Teekloh trebuia să semneze cu Espanyol

Au fost stabilite și detaliile contractuale, iar Ben Teekloh și-a amintit că era vorba de un contract pe 5 ani cu Espanyol, pentru o remunerație totală de 3 milioane de euro!

”Eram la Farul și am avut ofertă de la Espanyol. (N.r. – Ce s-a întâmplat atunci?) Am fost plecat în Liberia, la un meci de calificare pentru Cupa Africii, am stat acolo câteva săptămâni. Apoi, am zburat direct în Madrid. Am făcut vizita medicală și m-au găsit cu malarie. M-a ciupit un țânțar, iar apoi am picat vizita medicală.

(N.r. – Cluburile erau înțelese) Da, Farul și-a dat acordul să merg acolo. Espanyol era atunci în La Liga, era un pas imens pentru mine! M-a durut foarte tare că nu am putut ajunge acolo!

(N.r. – Cum ai ajuns în atenția celor de la Espanyol?) Era Kameni (n.r. - portarul Carlos Kameni) atunci acolo, foarte important pentru echipă. Prin el am avut această legătură. Impresarul meu era prieten cu antrenorul cu portarii și tot așa.

(N.r. – Erau stabilite și detaliile contractuale cu Espanyol?) Trebuia să am un contract pe 5 ani, câștigam vreo 3 milioane de euro. Asta era suma propusă. Deja începeam să mă gândesc ce fac cu banii (n.r. – râde).

Mi-a spus impresarul: 'În 5 ani o să iei 3 milioane'. I-am spus: 'Cât? 3 milioane de euro? Vaaai! Poftim? Ce să fac eu cu atâția bani?'. Aveam 20 și ceva de ani, mă gândeam că o să câștig atâția bani... .

(N.r. – Ți se pare că puteai să ai o carieră mai bună decât ai avut? Să ajungi mai sus decât să joci în România?) Da, da, da! Mult mai bună! Dar, contează foarte mult cine e impresarul tău, ce legături are, ce conexiuni are, unde te poate propune, să mergi acolo și să încerci să demonstrezi de ce ești în stare”, a spus Ben Teekloh pentru Sport.ro, care a continuat apoi.

