Darius Olaru ar putea să o părăsească pe FCSB în vară. Racing Genk este interesată de serviciile căpitanului roș-albaștrilor, după cum a dezvăluit presa belgiană.

Presa din Belgia, detalii despre potențialul transfer al lui Darius Olaru de la FCSB

Și Lille ar putea reprezenta o variantă de transfer pentru fotbalistul pentru care Gigi Becali vrea 5 milioane de euro (clauza de reziliere).

Mai dornică în momentul de față este însă Genk, iar aducerea lui Olaru de la FCSB depinde de o altă mutare cu șanse mari de reușită. Mijlocașul ofensiv Konstantinos Karetsas va pleca foarte probabil la o forță a Europei.

La doar 18 ani, Karetsas a adunat deja 92 de meciuri, 6 goluri și 23 de pase decisive pentru Genk și a strâns 10 selecții, 3 goluri și un assist pentru naționala Greciei.

Adolescentul este cotat pe Transfermarkt la 35 de milioane de euro și se află pe lista unor echipe precum Real Madrid, PSG, Manchester United, Borussia Dortmund și Galatasaray.

„Racing Genk este interesată să-l transfere pe Darius Olaru. Este un mijlocaș ofensiv în vârstă de 28 de ani, care joacă la FCSB. Pe lângă Racing Genk, și Lille OSC este interesată de jucător.

Olaru costă 5 milioane de euro. Aceasta este, până la urmă, clauza de reziliere din contractul său, iar clubul românesc nu are nicio intenție să-l lase să plece pentru mai puțin. Olaru mai are doi ani de contract în România.

Mutarea depinde de transferul lui Konstantinos Karetsas

Internaționalul român, care a jucat de 27 de ori pentru țara sa, a avut un sezon puternic la echipa de club. A marcat 15 goluri și a oferit 8 pase decisive în 51 de meciuri. KRC Genk caută să-și întărească linia de mijloc. Konstantinos Karetsas va părăsi clubul. Conform unor surse de încredere, limburghezii (n.r.- Genk) vor 45 de milioane de euro.

Evident, este un preț excepțional de mare, dar Genk vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie. Prin stabilirea unui preț atât de mare, țintesc ambițios. Și în Limburg își dau seama că 45 de milioane de euro probabil nu este un preț fezabil, dar, procedând astfel, ridică ștacheta”, a notat voetbalnieuws.be.

Transferat din ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Darius Olaru a înregistrat la FCSB 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

Olaru a câștigat cu FCSB de două ori Superliga și Supercupa, și o dată Cupa României.