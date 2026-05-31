Echipa naţională din Capul Verde, cu jucătorul lui FCSB, Joao Paulo, pe teren, a învins duminică, la Lisabona, scor 3-0, echipa naţională a Serbiei, într-un meci amical.

Cu Joao Paulo în teren, Capul Verde a bătut Serbia

Debutantă la un turneu final, naţionala din Capul a înfruntat Serbia pe Estadio de Restela, din Lisabona.

Africanii au deschis scorul încă din minutul 11, când jucătorul lui FC Krasnodar, Kevin Lenini, l-a învins pe portarul Stankovic. Selecţionerul Capului Verde, Bubista, a efectuat şase schimbări la pauză, şi doi dintre jucătorii intraţi au dus scorul la un incredibil 3-0.

Mai întâi a înscris Laros Duarte, în minutul 59, iar Benchimol a stabilit rezultatul final în minutul 63.

Jucătorul bucureştenilor de la FCSB, Joao Paulo, a intrat în teren din minutul 76, în locul lui Lenini, iar Capul Verde – Serbia s-a terminat 3-0, o victorie care dă speranţe selecţionatei africane.

News.ro.