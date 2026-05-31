FCSB s-a impus în fața lui Dinamo, scor 2-1, într-un meci din finala barajului de calificare în preliminariile Conference League.

Roș-albaștrii nu vor să repete sezonul slab și vor aduce întăriri pe pozițiile unde au fost probleme în stagiunea trecută.

FCSB speră să „pună mâna” pe Florinel Coman

Mihai Stoica a fost întrebat din nou despre situația lui Florinel Coman.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și-ar dori ca aripa stânga să revină la formația roș-albastră, dar nu poate asigura că acest lucru se va întâmpla în această vară.

„Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Florinel Coman. El mai are un an de contract. Dacă vrea să se întoarcă în țară, îl primim cu brațele deschise. El nu a jucat acolo. Nu știu ce vrea.

Are un agent care poate să îi găsească soluții. Acum doi ani putea să revină la noi și a ajuns la Cagliari. Nu e neapărat să plece din Qatar și să vină la noi. Nu se face automat mutarea. Poate să meargă și în altă parte”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.

În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Răzvan Lucescu la FCSB?! Antrenorul le dă speranțe roș-albaștrilor

Răzvan Lucescu a dat de înțeles că decizia lui este de a rămâne la PAOK și în sezonul următor, chiar dacă stagiunea 2025/2026 s-a încheiat dezamăgitor pentru echipa din Salonic.

Antrenorul român a fost întrebat dacă ar fi posibilă colaborare între el, MM Stoica și Gigi Becali la FCSB. Răzvan Lucescu a evitat răspunsul clar, dar a lăsat o portiță deschisă.

„(n.r. - MM Stoica vă are pe lista antrenorilor cu care vrea să lucreze, patronul vă apreciază) Nu e corect să răspund la astfel de întrebări, nici faţă de dânşii, nici faţă de cei de la PAOK. Singurul lucru pe care îl pot spune e că şi eu îl respect pe MM Stoica, avem o relaţie excelentă, ne respectăm prin prisma pasiunii noastre pentru fotbal. Îl respect foarte tare şi pe domnul Becali, a investit enorm în fotbal. Sigur că are şi dânsul excentricităţile sale, dar este întotdeauna mânat de dorinţa de a câştiga.

Eu sunt un antrenor profesionist, îmi fac meseria cu pasiune acolo unde sunt. Dau absolut totul pentru echipa unde sunt, orice este posibil”, a declarat Răzvan Lucescu, la Orange Sport.

Răzvan Lucescu se află la PAOK din iulie 2021 și are șase ani de când a revenit la formația din Grecia.

Antrenorul român a mai antrenat-o pe PAOK în perioada 2017-2019.