Duminică, 31 mai, FCSB și CFR Cluj s-au întâlnit în finala Ligii Elitelor U15, pe stadionul Concordia din Chiajna.

Ianis Puți, MVP-ul finalei

”Cele două echipe au oferit un meci spectaculos, cu multe goluri și ocazii de poartă, la finalul căruia CFR Cluj s-a impus și a cucerit trofeul Ligii Elitelor U15, ediția 2025/2026.

Ianis Puți a fost eroul ardelenilor în finala disputată la Chiajna, reușind un hat-trick.

În urma prestației sale excelente, Puți a fost desemnat jucătorul finalei”, a scris FRF pe site-ul oficial.