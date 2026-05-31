Duminică s-a disputat finala Ligii Elitelor U15.

Duminică, 31 mai, FCSB și CFR Cluj s-au întâlnit în finala Ligii Elitelor U15, pe stadionul Concordia din Chiajna. 

Ianis Puți, MVP-ul finalei

”Cele două echipe au oferit un meci spectaculos, cu multe goluri și ocazii de poartă, la finalul căruia CFR Cluj s-a impus și a cucerit trofeul Ligii Elitelor U15, ediția 2025/2026.

Ianis Puți a fost eroul ardelenilor în finala disputată la Chiajna, reușind un hat-trick.

În urma prestației sale excelente, Puți a fost desemnat jucătorul finalei”, a scris FRF pe site-ul oficial.

FCSB – CFR Cluj 2-3

Au marcat: Șerban Pop – ag. (18), David Șerban (31) / Ianis Puți (2, 11, 45)

FCSB: 1. Filip ROȘCA – 20. Andrei LUCHICI (38. Dragoș POSTEUCĂ 41), 4. Andrei TAȘCU-cpt, 25. Andrei NĂSTASE, 34. Răzvan GROSARIU – 77. Mihai GRUIA (35. Alexandru MICLESCU 50), 31. Nicholas PINTILII (22. Luca ALBU 72’), 39. Nicolas CONSTANTIN – 90. Denis BURCEA (36. Luca ILIE 41), 9. David ȘERBAN, 7. David TAMAȘ

Antrenor: Florin DREGHICIU

Rezerve: 99. Matei CÎRJĂ – 13. Mihai TĂLPEANU, 14. Răzvan RĂDOI, 30. Darius PUȘCACIU, 44. David BARBU

CFR Cluj: 1. Emanuel ILAȘ – 7. Mihai ILEA (19. Andrei ILEA 71’), 6. Darius RUSNAC, 4. Șerban POP, 3. Luca OROS – 10. David TALĂU (C), 5. Yusuf KIRAL, 11. Patrick KOVACS (2. David MOLDOVAN 77) – 8. Andrei HERȚEG, 9. Viorel PLUGARU (18. Luca SAVIN 50), 13. Ianis PUȚI (16. Ianis SIMOTA 77)

Antrenor: Gheorghe MĂNESCU

Rezerve: 12. Cătălin PUȘCAȘ – 14. Eric BRAN, 15. Mark SABĂU, 17. Dominic CORUȚIU, 20. Matei MUREȘAN

UTA Arad, 5-1 cu FK Csikszereda în finala mică

Tot astăzi, pe stadionul Concordia, s-a disputat finala mică din Liga Elitelor U15. UTA Arad a învins AFK Csikszereda cu scorul de 5-1 și a cucerit “bronzul” în sezonul 2025/2026.

AFK Csikszereda – UTA Arad 1-5

Au marcat: Hunor Orbán – pen. (55) / Patrik Forró – ag . (25), Elias Bud (29), Vittorio Gallizioli (31), Andrei Bătrân-Burchardt (59), Andrei Barta (77)

Info, foto și video: FRF

