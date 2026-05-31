Pe lista plecărilor de la FCSB, alături de Baba Alhassan sau Vlad Chiricheș, se poate adăuga și numele lui Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul devenit o piesă importantă în echipa fostei campioane în ultimele două sezoane.

Întrebat despre zvonurile potrivit cărora Lixandru ar vrea să plece, Becali a spus că este gata să renunțe la mijlocașul său dacă va primi o ofertă de jumătate de milion de euro.

Lixandru este crescut de FCSB și a fost împrumutat, de-a lungul timpului, la mai multe echipe. Din 2023 joacă neîntrerupt pentru echipa patronată de Gigi Becali.

„Pleacă cine vreau eu, nu că vrea cineva să plece. El ar vrea, dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. (n.r. - Câte sute de mii?) 500.000. A fost convocat și la echipa națională, nu?”, a spus Becali, la Digi Sport.

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.