Meciul se desfășoară într-o atmosferă incendiară pe arena ”Arcul de Triumf”, iar vedeta de la FCSB nu luptă doar pentru încă o calificare în Europa, ci și pentru un eventual transfer.

Scouterii din străinătate au venit pe ”Arcul de Triumf” pentru Darius Olaru

Scouterii a două echipe din Occident sunt prezenți la meci pentru a-l urmări la treabă pe Darius Olaru. Potrivit Iamsport, belgienii de la Genk și francezii de la Lille se interesează de transferul lui Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor.

Rămâne de văzut dacă cele două formații vor decide să înceapă procedurile legate de transfer. Darius Olaru are o clauză de 5 milioane de euro la FCSB, iar Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, nu este dispus să negocieze.

Lille va evolua în următoarea ediție Champions League, după ce a reușit să încheie pe locul trei în campionatul Franței, în timp ce Genk va disputa un baraj cu Gent pentru o calificare în Conference League.