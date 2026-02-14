Concret, în minutul 86 al partidei, arbitrul a fluierat un fault inexistent și a acordat lovitură liberă pentru piteșteni. Micovschi a centrat în careu, iar Sierra a deviat cu capul în poarta lui Băbărău, dar, imediat după ce Micovschi a trimis balonul în careu, Petrescu a fluierat oprirea jocului, fără să existe un contact în careu sau un ofsaid. Drept urmare, golul a fost anulat, lucru ce i-a enervat la culme pe piteșteni.

Dani Coman: ”Dacă ești suspendat că spui un adevăr, atunci eu nu mai am ce căuta în fotbalul românesc!”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Dani Coman a dezvăluit ce așteptări are din partea Comisiei de Disciplină în urma fazei scandaloase de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș.

Președintele piteștenilor a mărturisit că, în opinia sa, Comisia de Disciplină trebuie să dea un exemplu în urma scandalului provocat de Radu Petrescu și să dicteze o suspendare record pentru central, având în vedere că deciziile sale pot pune în pericol acum soarta clubului din Trivale.

”Așteptările sunt să dea dovadă de corectitudine, de curaj și să facă ceea ce este de făcut. Altfel se va crea un precedent periculos, așa cum au mai fost în fotbalul românesc. Trebuie dat un exemplu, nu trebuie să se mai întâmple astfel de lucruri.

Cu astfel de decizii, un club se poate desființa, pleacă sponsorii de la echipă, antrenorul poate fi dat afară pentru că nu își îndeplinește un obiectiv, munca jucătorilor a ajuns bătaia de joc a unor arbitri, așa cum a fost Radu Petrescu. Nu vor mai încasa prime, contractele sunt în funcție de obiectivul stabilit, nu mai încasează primă de obiectiv, accederea în play-off. Poate fi un dezastru total pentru un club în urma unor astfel de decizii.

Nu îl acuz de nimic altceva decât de rea-voință, de incapacitatea de a mai arbitra și cel mai bine ar fi să se retragă el sau să fie suspendat o lungă perioadă. Aici se vorbește doar despre viciere de rezultat, de faptul că ne-a luat trei puncte care ne aduceau mai aproape de obiectiv, adică de accederea în play-off. Și aici nu vorbim de o echipă oarecare, vorbim de un club care face eforturi, care a crescut frumos și care își dorește să facă performanță, un club la care se investește, la care se face un stadion extraordinar, asta trebuie să îi pună pe gânduri pe cei de la CCA și să ia deciziile cele mai bune pentru fotbalul românesc”, a spus Dani Coman pentru PRO TV.

Oficialul de la FC Argeș spune că nu este pentru prima dată când echipa sa este dezavantajată de arbitri și este convins că nimic nu este întâmplător, iar FC Argeș nu este dorită în play-off.

”Din punctul meu de vedere, a fost viciere de rezultat și la meciul cu UTA de acasă. Ne-a anulat un penalty clar, nu a avut nici bunul-simț să se ducă la VAR să vadă ce îi spun imaginile. În minutul 48, trebuia acordat la Mino Sota al doilea cartonaș galben, a trecut cu vederea și acel fault, am zis că și arbitrii sunt oameni și greșesc, dar ce s-a întâmplat și la meciul cu UTA și la meciul de aseară de la Ploiești mă face să cred că nu sunt coincidențe și nu sunt doar greșeli omenești.

Am început să încurcăm de mult, nu de acum, dar trebuie să înțeleagă că suntem un club mare, un club cu istorie, de tradiție, care își dorește să facă performanță. Eu aștept deciziile Comisiei”, a continuat Coman.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care va fi suspendat de comisii după reacția nervoasă avută imediat după meci, Dani Coman a transmis că, în cazul în care va fi luată o astfel de hotărâre, va părăsi fotbalul românesc, având în vedere că, în ciuda reacției nervoase, nu a spus lucruri neadevărate.

”Noi suntem pregătiți să jucăm următoarele meciuri, să le câștigăm și să fim în play-off, să fim acolo unde poate unii nu ne doresc, dar vom fi acolo, pentru că vom fi și mai puternici, și mai uniți, și mai buni, ne vom antrena și mai bine și tot vom fi acolo.

Nu am spus că a luat bani, nu am spus nimic, am spus doar că și-a bătut joc de noi, pentru ce să fiu suspendat? Că am spus un adevăr? Am spus un adevăr, iar dacă trebuie să fii suspendat în România și în fotbalul românesc că spui un adevăr, atunci eu nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”, a încheiat Coman.