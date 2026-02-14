Gică Craioveanu, fără perdea: ”El e cel mai bun antrenor din România”

Pus să aleagă între Dinamo și Rapid, două pretendente serioase la titlu în actuala stagiune, Gică Craioveanu a recunoscut că este un fan al ambelor cluburi. Fostul atacant a sugerat însă că Dinamo are o echipă mai bine legată decât Rapid, care se bazează mult pe individualități.

Craioveanu nu s-a ferit nici să ofere câteva nume pe care le apreciază de la Rapid, cum ar fi Olimpiu Moruțan, Claudiu Petrila sau chiar căpitanul Alexandru Dobre. Cel mai mult l-a lăudat pe Tobias Christensen, despre care a spus că e un mijlocaș extrem de bun din Superliga.

Cât despre antrenorii celor două echipe, Craioveanu a explicat că în ciuda faptului că e bun prieten cu Costel Gâlcă, trebuie să-i ofere credite lui Zeljko Kopic, pe care-l consideră unul dintre cei mai buni tehnicieni din România, după Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova.

”Îmi plac ambele echipe. Eu cred că Dinamo are o echipă mai bună decât Rapid. Rapid are individualități. Moruțan, Petrila, câteodată Dobre. Christensen, care mi se pare un mijlocaș foarte, foarte bun. Dar, Dinamo are echipă.

Țin la Costel enorm, dar Kopic mi se pare cam cel mai bun antrenor din România. Sau unul dintre cei mai buni. După Coelho, al Craiovei, el e”, a spus Gică Craioveanu.