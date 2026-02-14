JO de iarnă | Calificare pentru biatlonista româncă Anastasia Tolmacheva la Pursuit: ”Felicitări!”
Jocurile Olimpice de iarnă au loc la Milano-Cortina în perioada 6 februarie 2026 - 22 februarie 2026.
Foto: Imago Images
Sportiva română Anastasia Tolmacheva a ocupat, sâmbătă, locul 59 la biatlon, în proba de 7,5 km sprint din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina.
Tolmacheva a încheiat pe locul 59, cu timpul de 23:18.9 (+2:38.1), după o evoluţie echilibrată pe traseu şi o singură penalizare în poligon, rezultat care i-a adus calificarea în etapa de Pursuit programată mâine, de la ora 15:45.
Medalia de aur a fost câştigată de sportiva norvegiană Maren Kirkeeide. Pe treapta a doua a podiumului a urcat sportiva franceză Oceane Michelon, iar poziţia a treia a fost ocupată de conaţionala sa Lou Jeanmonnot, scrie news.ro.
Ce a scris Federația Română de Schi Biatlon
”În proba feminină de 7.5km Sprint la biatlon, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, Anastasia Tolmacheva a încheiat pe locul 59, cu timpul de 23:18.9 (+2:38.1), după o evoluție echilibrată pe traseu și o singură penalizare în poligon, rezultat care i-a adus calificarea în etapa de Pursuit programată mâine, de la ora 15:45.
Felicitări! Hai, România!”, a scris Federația Română de Schi Biatlon pe rețelele social media după calificarea româncel în etapa de Pursuit.
