Campioana României a obţinut a şaptea sa victorie consecutivă în competiţie şi păstrează şanse de calificare direct în sferturile de finală, transmite Agerpres.

CSM București, victorie colosală contra lui Ferencvaros, 35-30!

CSM București a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, câştigând fără emoţii.

Golurile ''tigroaicelor'' au fost înscrise de Trine Jensen Oestergaard 6, Valeria Maslova 6, Crina Elena Pintea 6, Elizabeth Omoregie 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Kristina Sirum Novak 3, Tatjana Brnovic 3, Anne Mette Hansen 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Inger Smits 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a reuşit 16 intervenţii (34,78%).

Pentru Ferencvaros au marcat Daria Dmitrieva 9 goluri, Mette Tranborg 4, Orlane Kanor 4, Petra Anna Simon 4, Katrin Gitta Klujber 3, Julia Harsfalvi 2, Emily Vogel 2, Antje Angela Malestein 2.

Blanka Bode-Biro a avut 7 intervenţii (22,58%), iar Kinga Janurik a apărat 2 şuturi (15,38%).

În alt meci, Brest Bretagne Handball a dispus de Sola HK cu 36-25. Tot sâmbătă are loc meciul Podravka Koprivnica - Krim Otp Group Mercator Ljubljana, iar duminică se desfăşoară partida Ikast Handbold - Odense Handbold.

CSM Bucureşti o va întâlni în ultima etapă pe Ikast Handbold, acasă, pe 21 februarie.

