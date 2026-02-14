Legenda din Ghencea nu a mai pregătit nicio formație din vara lui 2019, când s-a despărțit de CSA Steaua. Întrebat despre o posibilă revenire în circuit, „Fiara” a tranșat rapid subiectul, explicând pentru Digisport că acest capitol este închis pentru el, invocând vârsta și lipsa de motivație pentru o implicare totală.

„(n.r.: Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa… N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește. Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019”, a spus Marius Lăcătuș.

Performanțe uriașe ca jucător

De-a lungul carierei de tehnician, Lăcătuș a stat pe banca unor echipe precum Oțelul, FC Brașov, Ceahlăul, UTA, FC Vaslui sau FCSB. Cel mai important rezultat din antrenorat rămâne calificarea cu roș-albaștrii în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2008-2009. Mandatul său s-a încheiat atunci după un eșec pe teren propriu, 3-5 cu Olympique Lyon, meci în care Karim Benzema reușea o „dublă”.

Ca fotbalist, palmaresul său este unul impresionant. A câștigat de 10 ori campionatul și de 7 ori Cupa României cu Steaua, dar apogeul a fost atins în 1986, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni, urmată de Supercupa Europei în 1987. Atacantul a marcat peste 100 de goluri pentru „militari” și a îmbrăcat tricoul naționalei în 84 de partide, participând la turneele finale din 1990, 1996 și 1998.