Zlatan încă poate! :) 400 de goluri la 40 de ani! A înscris din lovitură liberă împotriva Romei lui Mourinho 

Cu Ciprian Tătărușanu titular, AC Milan și-a asigurat încă o victorie în campionat, a șaptea consecutivă și a egalat-o pe Napoli în clasament, ambele având 31 de puncte. Scorul a fost deschis de Zlatan Ibrahimovic, care sfidează vârsta pe care o are cu fiecare apariție.

Atacantul suedez a marcat din lovitură liberă, iar prin execuția cu care l-a învins pe Rui Patricio a reușit o performanță incredibilă. Zlatan a ajuns la pragul de 400 de goluri marcate în competițiile interne și asta la 40 de ani!

ZLATAN Goal Roma-0 - Milan-1 FIRST GOAL OF MATCH #Zlatan #football #Milan #Roma pic.twitter.com/MEiLyse0VY

Trei goluri a înscris Ibrahimovic în acest sezon în șase meciuri jucate în tricoul lui AC Milan.

◉ 40 years old

◉ 400 league goals

Zlatan Ibrahimović reaches another incredible milestone with an incredible goal. ???? pic.twitter.com/f9ZjQjcxvD