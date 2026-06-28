OFICIAL Starea lui Mihai Popescu după leziunea musculară gravă la nivelul brațului!

Starea lui Mihai Popescu după leziunea musculară gravă la nivelul brațului! Rugby
SPORT.RO
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Veste îmbucurătoare din Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiMihai PopescuJondre WilliamsLaurențiu Ceparu
Din articol

Accidentat în turneul naționalei României din Africa de Sud, dinamovistul Mihai Popescu s-a operat cu succes și urmează acum firescul program de recuperare.

Pagina oficială Dinamo Rugby a făcut anunțul:

”Operați cu succes în Africa de Sud”

”Vești despre recuperarea dinamoviștilor Mihai Popescu și Jondre Williams!

Turneul efectuat de naționala României în Africa de Sud a lăsat urme adânci în lotul echipei noastre. După accidentările severe suferite pe teren, „buldogii” Mihai Popescu (leziune musculară gravă la nivelul brațului) și Jondre Williams (ruptură a ligamentelor la genunchi) au fost operați cu succes în Africa de Sud.

Ambele intervenții chirurgicale au decurs fără complicații, iar jucătorii au intrat într-un program intens de recuperare. Staff-ul medical estimează că, în funcție de evoluția procesului de refacere, cei doi rugbiști dinamoviști vor fi apți pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil!💪 Tânărul linia a treia Laurentiu Ceparu a început și el recuperarea după o accidentare mai veche!

Toate detaliile le găsiți în interviul cu preparatorul fizic Raul Colea!”.

Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric

Dinamo a reușit luna trecută a opta victorie consecutivă în tot atâtea etape disputate în Liga de Rugby.

După un nou succes categoric, 54-17 la U Cluj acasă, ”buldogii” sunt lideri detașați în clasament și au toate argumentele să viseze la titlul de campioană a României.

”RUGBY. Dinamo – punctaj maxim

🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 9

💥U ELBI Cluj Napoca – DINAMO 17-54 

Dinamo a dominat meciul de la Cluj Napoca, astfel că și-a asigurat la final o victorie de cinci puncte. 

Buldogii intră astfel în pauza de campionat cu o linie perfectă de clasament: opt victorii – șapte puncte bonus. Total: 39 de puncte. Jucătorii antrenați de Carl Hogg sunt lideri în campionat.

Campionatul se întrerupe până pe 8 august, când Dinamo va întâlni în deplasare CSM Știința Baia Mare”, a postat CS Dinamo București.

Clasamentul din Liga de Rugby

Clasamente oferite de Sofascore

VIDEO EXCLUSIV Johan van Heerden de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

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