Accidentat în turneul naționalei României din Africa de Sud, dinamovistul Mihai Popescu s-a operat cu succes și urmează acum firescul program de recuperare.

Pagina oficială Dinamo Rugby a făcut anunțul:

”Operați cu succes în Africa de Sud”

”Vești despre recuperarea dinamoviștilor Mihai Popescu și Jondre Williams!

Turneul efectuat de naționala României în Africa de Sud a lăsat urme adânci în lotul echipei noastre. După accidentările severe suferite pe teren, „buldogii” Mihai Popescu (leziune musculară gravă la nivelul brațului) și Jondre Williams (ruptură a ligamentelor la genunchi) au fost operați cu succes în Africa de Sud.

Ambele intervenții chirurgicale au decurs fără complicații, iar jucătorii au intrat într-un program intens de recuperare. Staff-ul medical estimează că, în funcție de evoluția procesului de refacere, cei doi rugbiști dinamoviști vor fi apți pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil!💪 Tânărul linia a treia Laurentiu Ceparu a început și el recuperarea după o accidentare mai veche!

Toate detaliile le găsiți în interviul cu preparatorul fizic Raul Colea!”.