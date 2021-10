ZLATAN 40 | Chivu și o poveste memorabilă cu Ibra: ”Am dat și am fugit. Nu eram tâmpit să stau la bătaie cu un animal”

În urmă cu patru ani, Cristi Chivu a povestit un episod memorabil din perioada petrecută la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu Zlatan. Chivu s-a enervat la un antrenament, după ce a fost lovit în repetate rânduri de Ibra, și i-a răspuns pe măsură.

„Nu l-am bătut, am dat și am fugit, trebuie să menționez asta. Nu eram tâmpit să stau la bătaie parte în parte cu un animal. Mă lovea intenționat la antrenament cu mingea. I-am spus o dată, i-am spus și a doua oară și l-am lovit și eu. După ce l-am lovit s-a întors la mine și mi-a fost frică să nu-mi dea una.

Am dat eu și am fugit. Nu eram căpitan, a doua zi m-au numit. Nu aveam nici antrenor la acel antrenament, apoi a venit Koeman și m-a numit căpitan. Nu acesta a fost motivul pentru care m-au numit căpitan, nu are nicio legătură”, spunea Chivu, la Digi Sport.

• Chivu și Ibrahimovic au fost colegi la Ajax și la Inter Milano.

Zlatan Ibrahimovic, în cifre

A început să joace fotbal la nivel de seniori în 1999, acasă, la Malmo. A trecut pe la marile rivale din Italia, Milan, Inter și Juventus. A jucat la Barcelona lui Pep Guardiola și a devenit idol la Paris.

În cariera sa a marcat 485 de goluri și a dat 195 de pase decisive în 789 de partide, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În 2009, Barcelona, atunci câștigătoare de Liga Campionilor, plătea 69,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Zlatan de la Inter.

Trofeele din CV-ul lui Zlatan

Ajax: două titluri, o Cupă și o Supercupă

Juventus: două titluri (retrase din cauza scandalului Calciopoli)

Inter Milano: trei titluri, două Supercupe

AC Milan: un titlu și o Supercupă

Barcelona: un titlu, două Supercupe, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor

PSG: Patru titluri, două Cupe și trei Cupe ale Ligii

Manchester United: Supercupa Angliei și Europa League.