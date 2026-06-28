Deși a primit un meci fără miză în grupa J, Argentina fiind deja sigură de câștigarea grupei, iar Iordania eliminată din cursa pentru 16-imi, Istvan Kovacs a avut ocazia de a conduce meciul campioanei mondiale și de a fi martorul unor noi recorduri stabilite de Lionel Messi.

Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina 1-3

Cu un prim 11 al Argentinei mult schimbat față de precedentele două jocuri, campioana mondială a condus cu 2-0 la pauză, după reușitele lui Lo Celso (19') și Lautaro Martinez (31' - penalty).

Istvan Kovacs a avut nevoie de ajutorul VAR pentru a dicta penalty-ul pentru Argentina. Marcos Senesi a fost faultat în careul Iordaniei în momentul în care se pregătea să trimită cu capul către poartă. Centralul din Carei a revăzut faza la monitor și a dictat lovitură de la 11 metri pentru sud-americani.