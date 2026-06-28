Gigi Becali a transmis că își dorește să își întărească echipa pentru sezonul următor cu un atacant și patru mijlocași.
Transferurile dorite de Gigi Becali la FCSB
Vârful ales ar putea fi chiar Denis Drăguș, fotbalist despre care Becali a recunoscut în repetate rânduri că reprezintă prioritatea sa în mercato de vară.
„(n.r. - Mai sunt transferuri?) Un atacant și patru mijlocași. O să îmi trimită mâine sau poimâine, o să găsim o modalitate să îmi trimită pe tabletă să văd eu mijlocașul.
Eu i-am spus neapărat: atacant poate vine Drăguș, dar mijlocaș vreau neapărat!”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la televiziunea Digi Sport.
Bursa transferurilor de la FCSB
Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.
- Antrenor - Marius Baciu (confirmat)
- Veniri - Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro)
- Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)
- Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mamadou Thiam („U” Cluj / gratis), Florin Tănase, Baba Alhassan, Daniel Graovac, Vlad Chiricheș (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)