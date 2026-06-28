VIDEO Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"

Florin Tănase a plecat azi din România: &quot;S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta&quot; Superliga
SPORT.RO
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Florin Tănase (31 de ani) și-a decis, în sfârșit viitorul, iar duminică dimineață a plecat spre cantonamentul celor de la FCSB din Olanda.

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Cu un contract scadent până pe 30 iunie, Florin Tănase a refuzat să facă deplasarea în cantonamentul din Olanda alături de ceilalți colegi, vineri. Decarul de la FCSB era nemulțumit că încă nu ajunsese la un acord cu Gigi Becali pentru prelungirea contractului.

Florin Tănase a plecat duminică în cantonamentul lui FCSB

În cele din urmă, Florin Tănase și Gigi Becali au bătut palma pentru un nou contract, valabil două sezoane. Jucătorul a făcut declarații la aeroport, oferind inclusiv detalii despre împrumutul pe care i l-a cerut patronului, dar și despre oferta din China.

"S-a terminat. Am discutat ieri cu domnul Becali. L-am întrebat dacă e supărat că n-am plecat cu echipa. I-am explicat că eu nu am cum să plec pentru că nu aveam contract, chiar dacă aveam o relație de prietenie. Când ai o altă ofertă pe masă, e diferit. Te poți accidenta și poți pierde totul.

Eu așteptam o ofertă verbală, nu neapărat scrisă. Când i-am făcut eu acea propunere, rămăsese că se gândește, că mă va suna și nu m-a sunat. 

S-a tot vorbi și de acel împrumut (n.r - împrumutul cerut de Tănase lui Gigi Becali pentru afacerile personale). I-am propus asta, e adevărat, dar nu a spus și că eu renunțam la bonusuri de peste 500.000 de euro.

Noul contract se va întinde pe doi ani, așa cum a fost și cel precedent. Eu am vrut pe 4 ani, tocmai de aceea i-am făcut propunerea pe care i-am făcut-o ca să nu mai plec deloc de la FCSB. Nu știu câți fotbaliști ar fi renunțat la atâția bani. Am făcut-o din prietenie și pentru a nu încasa de la dânsul atâția bani.

Oferta din China? Dacă îi spuneam să îmi ia biletul de avion, eram plecat de ieri probabil, iar acum nu mai eram aici. Am stat, am analizat, dar e prea departe ca să merg cu familia acolo. Era greu.

Da, am rămas prieten cu Gigi Becali. Toată viața o să fim prieteni. Îi sunt recunoscător pentru că m-a ajutat de multe ori. Îmi aduc aminte că acum vreo 10 ani au fost și mai complicate negocierile, s-a ridicat de la masă de vreo două ori", a spus Florin Tănase.

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A renunțat la bani pentru liniștea patronului

Gigi Becali a condiționat prelungirea contractului de eliminarea primelor pe care jucătorul le încasa la fiecare succes pe plan extern. Fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro a acceptat compromisul financiar pentru a detensiona relația cu finanțatorul.

„A rămas același contract, pe doi ani. A zis că-i convine așa. I-am zis: ‘Ca să nu mai fiu supărat, ia avionul și pleacă acolo. Când vii de acolo, semnezi contractul’. A semnat. Dacă am dat cuvântul, e semnat. Contractul e făcut. Pe doi ani, da, cu același salariu, dar am scos bonusurile”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

Singura sumă suplimentară care i-a fost păstrată în contract este prima de 300.000 de euro pentru accederea în grupele europene. Pe plan continental, FCSB o va întâlni pe FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League.

„Avea 25.000 de euro la fiecare meci câștigat în grupele europene. A luat și de acolo vreo 200.000. Pe alea le-am tăiat. Doar el avea, nu poți să dai la toți jucătorii câte 25.000 la victorie. A zis că e de acord și gata. I-a rămas bonusul de 300.000 de calificare în cupele europene, în orice grupă. Acum e doar o grupă”, a transmis patronul echipei.

Tănase se află la a doua perioadă petrecută în tricoul lui FCSB, după cea din perioada 2016-2022. În 2024 a revenit la echipă, după experiențe în Emiratele Arabe Unite (Al Jazira) și Arabia Saudită (Al Okhdood).

În ultimele două sezoane, Tănase a fost unul dintre jucătorii importanți care au pus umărul la câștigarea a două trofee și la parcursul impresionant din Europa League.

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