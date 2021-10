ZLATAN 40 | „Planeta orbitează în jurul lui Ibra” AC Milan și-a serbat starul! Cadoul inedit oferit de Maldini

Duminică, 3 octombrie, Zlatan Ibrahimovic a împlinit 40 de ani. Cum este unul dintre cei mai mari atacanți ai secolului 21, starul suedez merita o petrecere pe cinste.

Aflat în cantonament cu AC Milan, de sărbătorirea lui Zlatan s-a ocupat Paolo Maldini. Direcotul tehnic al „rossonerilor” i-a oferit atacantului un tort uriaș, care are imprimat chipul lui Ibrahimovic și o sticlă de vin din 1981, anul în care s-a născut superstarul suedez.

Zlatan's birthday party at Milanello ????

Celebrating with the Rossoneri family ????⚫

La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello ????

Insieme alla tua famiglia rossonera ????⚫#SempreMilan pic.twitter.com/uU8IMBz5HE