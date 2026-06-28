Oltenii au câștigat atât campionatul, cât și Cupa României, iar fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, este convins că echipa lui Mihai Rotaru rămâne principala favorită și în sezonul care urmează.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Iancu a vorbit despre principalele candidate la titlu și a lansat critici dure la adresa Rapidului și a FCSB-ului.

Marian Iancu: „Becali nu mai este motivat să investească”

Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara consideră că Rapid nu s-a întărit suficient în această perioadă de mercato și acuză conducerea giuleștenilor că promite mai mult decât livrează.

„Am fost atent, s-a tras țintarul, știm care cum joacă. Unele... da, au artiști. Dar alții rămân bufoni.

Unele se pregătesc, își întăresc lotul, au obiective în cupele europene. Alții, mincinoși, adună de pe jos ce rămâne în urma celorlalte. Îi vedem peste tot că fac transferuri, că vor investi, că dau lovituri de milioane.

Mă refer la Dan Șucu, mă refer la Rapid. Nicio șansă. Numai minciuni. Pleacă în cantonament fără întăriri. Te duci cu o echipă care sperăm să nu arate la fel ca anul trecut”, a spus Marian Iancu.

Acesta a vorbit și despre situația de la FCSB, echipă care a traversat cel mai slab sezon din istoria clubului, după ce a evoluat în premieră în play-out.

„FCSB-ul se chinuie, nu investește mai nimic, pleacă jucători, este un schimb de generații. Într-adevăr, Gigi Becali nu mai este motivat să investească. Nici nu știu dacă se mai gândește să ajungă în fotbal la nivelul la care a fost.

CFR Cluj? Sunt promisiuni, dar așa cum îi cunoaștem, le cântăm prohodul și la final sunt pe podium”, a mai declarat fostul patron al Politehnicii Timișoara