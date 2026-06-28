Fostul internațional Florin Prunea este convins că unul dintre motivele decisive pentru care atacantul a rămas la FCSB este relația excelentă pe care o are cu Gigi Becali.

Florin Prunea: „Are o relație specială cu patronul”

Florin Prunea consideră că FCSB ar fi avut mult de suferit dacă l-ar fi pierdut și pe Florin Tănase, după transferul lui Darius Olaru în Belgia.

„FCSB pierde, l-a pierdut pe Olaru. Cu Tănase nu se știe, eu cred că având o relație specială cu patronul, lucrurile se vor rezolva și va semna”, a declarat Florin Prunea, pentru PRO TV și Sport.ro.

În cele din urmă, mijlocașul ofensiv a ajuns la un acord cu Gigi Becali și și-a prelungit contractul până în vara anului 2028.

Florin Tănase a plecat duminică în cantonamentul lui FCSB

În cele din urmă, Florin Tănase și Gigi Becali au bătut palma pentru un nou contract, valabil două sezoane. Jucătorul a făcut declarații la aeroport, oferind inclusiv detalii despre împrumutul pe care i l-a cerut patronului, dar și despre oferta din China.

"S-a terminat. Am discutat ieri cu domnul Becali. L-am întrebat dacă e supărat că n-am plecat cu echipa. I-am explicat că eu nu am cum să plec pentru că nu aveam contract, chiar dacă aveam o relație de prietenie. Când ai o altă ofertă pe masă, e diferit. Te poți accidenta și poți pierde totul.

Eu așteptam o ofertă verbală, nu neapărat scrisă. Când i-am făcut eu acea propunere, rămăsese că se gândește, că mă va suna și nu m-a sunat.

S-a tot vorbi și de acel împrumut (n.r - împrumutul cerut de Tănase lui Gigi Becali pentru afacerile personale). I-am propus asta, e adevărat, dar nu a spus și că eu renunțam la bonusuri de peste 500.000 de euro.

Noul contract se va întinde pe doi ani, așa cum a fost și cel precedent. Eu am vrut pe 4 ani, tocmai de aceea i-am făcut propunerea pe care i-am făcut-o ca să nu mai plec deloc de la FCSB. Nu știu câți fotbaliști ar fi renunțat la atâția bani. Am făcut-o din prietenie și pentru a nu încasa de la dânsul atâția bani.

Oferta din China? Dacă îi spuneam să îmi ia biletul de avion, eram plecat de ieri probabil, iar acum nu mai eram aici. Am stat, am analizat, dar e prea departe ca să merg cu familia acolo. Era greu.

Da, am rămas prieten cu Gigi Becali. Toată viața o să fim prieteni. Îi sunt recunoscător pentru că m-a ajutat de multe ori. Îmi aduc aminte că acum vreo 10 ani au fost și mai complicate negocierile, s-a ridicat de la masă de vreo două ori", a spus Florin Tănase.