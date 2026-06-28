În ultimele zile s-a vorbit și despre o eventuală plecare a lui Florin Tănase, unul dintre preferații patronului Gigi Becali. Fotbalistul a refuzat până în acest moment să semneze un nou contract cu gruparea roș-albastră, însă acest lucru s-ar putea schimba în perioada următoare.

Tibor Selymes: ”FCSB a făcut cel mai bun transfer!”

La capitolul veniri, FCSB a bifat în acest moment doar un transfer, pe fundașul lateral din Franța, Ronny Labonne.

Tibor Selymes crede însă că FCSB a reușit un transfer mai important, însă nu este vorba despre un jucător. Concret, fostul mare fotbalist crede că revenirea lui Thomas Neubert în staff-ul tehnic va conta mai mult decât orice fotbalist.

”FCSB cred că a făcut cel mai bun transfer, a venit înapoi Neubert, preparatorul fizic. Când Neubert era la FCSB, echipa putea să alerge, muncea mult și cred că este foarte important. Echipa este bine pregătită fizic, echipa poate să alerge. Steaua (n.r. FCSB) are jucători de valoare și cu siguranță se va bate la titlu.

Bineînțeles (n.r. că FCSB se va descurca și fără Olaru și Tănase), FCSB va mai face două-trei transferuri bune, sunt convins, dar cel mai important lucru la FCSB care s-a întâmplat e că a venit Neubert înapoi și sunt convins că băieții vor alerga și vor munci non-stop”, a spus Tibor Selymes pentru PRO TV și Sport.ro.

Thomas Neubert a plecat de la FCSB în primăvară, când roș-albaștrii au ratat calificarea în play-off. Atunci, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să plece de pe banca tehnică, iar în locul celor doi a fost numit Mirel Rădoi, care a venit cu propriul staff, inclusiv cu preparator fizic.