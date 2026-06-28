Ivan Zamorano, fost atacant al nerazzurrilor și câștigător al Cupei UEFA alături de Inter, a vorbit despre munca depusă de Chivu și nu și-a ascuns admirația pentru tehnicianul român.

Ivan Zamorano: „Cristi Chivu este un fenomen”

Într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, fostul internațional chilian a dezvăluit că a avut încredere în Chivu încă de la începutul sezonului, după o discuție cu Javier Zanetti.

„Un fenomen, un numărul unu absolut. De altfel, Zanetti îmi spusese încă de la începutul sezonului: «Ivan, Cristian este foarte bun și va avea succes». Marotta, Ausilio și toți cei din club au făcut o treabă excepțională. Am câștigat titlul dominând campionatul. Da, încă folosesc «noi». Inter este casa mea, familia mea, prietenii mei”, a declarat Zamorano.

Fostul atacant speră ca Inter să continue pe aceeași linie și în Europa, după sezonul excelent reușit pe plan intern.

„Sper ca Inter să câștige și Liga Campionilor și să își ia revanșa după dezamăgirea de la München. Echipa crește de la sezon la sezon și trebuie să ridice ștacheta. Jucătorul care îmi place cel mai mult? Este imposibil să nu-l aleg pe Lautaro. Este din nou golgheter și un adevărat luptător. Iar Pio Esposito este viitorul naționalei Italiei, însă are nevoie să joace”, a adăugat chilianul.

Inter a încheiat sezonul 2025/26 cu 87 de puncte în Serie A și doar cinci înfrângeri, cucerind titlul de campioană.

Echipa pregătită de Cristi Chivu și-a trecut în palmares și Cupa Italiei, după victoria cu 2-0 în fața lui Lazio din finală.