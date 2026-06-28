Dinamo a anunțat prelungirea contractului cu Derrick Marks , unul dintre cei doar doi jucători ai echipei prezenți în toate cele 40 de meciuri ale ultimului sezon, în care trupa din Ștefan cel Mare a ajuns până în semifinalele play-off-ului pentru titlu și a ocupat la sfârșit locul 4 în Liga Națională de baschet masculin.

”Derrick Marks rămâne dinamovist și în sezonul viitor!

Conducătorul de joc născut în 🇺🇸 a fost un simbol al siguranței și eficienței pe teren, fiind unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”, a anunțat pagina oficială CS Dinamo Baschet.

Anterior, clubul din Ștefan cel Mare anunțase și prelungirea înțelegerilor cu Jonathan Stark, un alt american devenit jucător de bază, și cu Robin Mandisodza:

”Jonathan Stark continuă la Dinamo. 🚨

Jucătorul american sosit la mijlocul turului din campionat a fost piesa lipsă de care aveau nevoie alb-roșii pentru un sezon de poveste. Let's run it back! ✌️”

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”Another one! 👌 Robin Mandisodza își prelungește înțelegerea cu Dinamo București.

Omul potrivit la locul potrivit.. în alb-roșu”.

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