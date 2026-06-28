Dinamo a anunțat prelungirea contractului cu Derrick Marks, unul dintre cei doar doi jucători ai echipei prezenți în toate cele 40 de meciuri ale ultimului sezon, în care trupa din Ștefan cel Mare a ajuns până în semifinalele play-off-ului pentru titlu și a ocupat la sfârșit locul 4 în Liga Națională de baschet masculin.
OFICIAL Prelungirea de contract mult așteptată la Dinamo! ”Un simbol al siguranței și eficienței”
Anunț important în Ștefan cel Mare.
”Derrick Marks rămâne dinamovist și în sezonul viitor!
Conducătorul de joc născut în 🇺🇸 a fost un simbol al siguranței și eficienței pe teren, fiind unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”, a anunțat pagina oficială CS Dinamo Baschet.
Anterior, clubul din Ștefan cel Mare anunțase și prelungirea înțelegerilor cu Jonathan Stark, un alt american devenit jucător de bază, și cu Robin Mandisodza:
”Jonathan Stark continuă la Dinamo. 🚨
Jucătorul american sosit la mijlocul turului din campionat a fost piesa lipsă de care aveau nevoie alb-roșii pentru un sezon de poveste. Let's run it back! ✌️”
&
”Another one! 👌 Robin Mandisodza își prelungește înțelegerea cu Dinamo București.
Omul potrivit la locul potrivit.. în alb-roșu”.
VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News