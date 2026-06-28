Echipa patronată de Gigi Becali a evoluat în premieră în play-out, însă a reușit să obțină calificarea în preliminariile UEFA Conference League, după ce a trecut la baraj de FC Botoșani și Dinamo.

Roș-albaștrii vor debuta în noul sezon de SuperLiga pe 18 iulie, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș, iar în turul al doilea preliminar din Conference League vor întâlni formația letonă FK Auda.

Gigi Becali, dat pe spate de doi fotbaliști de la FCSB: „Zici că e Lamine Yamal!”

Gigi Becali susține că doi dintre jucătorii din lot l-au impresionat la antrenamente. Este vorba despre Dennis Politic și George Popescu, despre care patronul roș-albaștrilor a avut numai cuvinte de laudă.

„MM spune că: «Bă, Gigi, e surpriză Politic!». La antrenamente mă refer. Zbârnâie! Și George Popescu, dacă îl vezi, zici că e Yamal! Hai să îl vedem. Lamine Yamal.

MM mi-a zis așa: «Mi-am spus în cap că de George Popescu să mă ocup eu». A început de vreo două săptămâni să se ocupe de el să fie fotbalist, că nu e încă. «Ăsta, într-un an, dacă nu devine fotbalist, este eșecul meu».

Păi ce să facem? Sunt unii copii care rămân copii. Nu se maturizează și trebuie să îi ții ca pe copii și să îi crești ca pe copii.

Bă, un an de zile, atât! Dacă tragi un an de zile, faci un contract după aia pe 4-5 ani. Îți rezolvi tot viitorul! Vei pleca pe bani mulți, pe salariu mare. Dacă nu, o să ajungi boschetar!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Dennis Politic vine după un sezon în care a evoluat sub formă de împrumut la Hermannstadt. Atacantul a bifat 32 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

De cealaltă parte, Octavian Popescu, cotat la 600.000 de euro, a adunat 41 de apariții pentru FCSB în stagiunea precedentă, reușind două goluri și trei pase decisive.