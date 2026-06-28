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Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Austriei, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

George Russell, câștigător al Marelui Premiu al Austriei

Pentru Russell este al doilea succes din acest sezon, după cel din prima etapă, din Australia.

„Este incredibil să fiu din nou pe treapta cea mai înaltă. A trecut ceva vreme, aşa că o să mă bucur cu siguranţă din plin de acest moment în seara aceasta.

Russell: „A trebuit să dau tot ce am putut”

Max şi Red Bull au fost incredibil de rapizi în acest weekend, aşa că bravo lor. A trebuit să dau tot ce am putut în fiecare tur, ştiam cât de rapizi erau cei din spatele meu”, a declarat Russell, citat de news.ro.

Pe locul doi s-a clasat oladezul Max Verstappen (Red Bull), iar podiumul a fost completat de italianul Kimi Antonelli (Mercedes).

Pe patru a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe cinci Lewis Hamilton (Ferrari), pe şase Isack Hadjar (Red Bull Racing), pe şapte Lando Norris (McLaren), pe opt Charles Leclerc (Ferrari), pe nouă Liam Lawson (Racing Bulls) şi pe 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls).