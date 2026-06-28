Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că l-a ofertat pe Florinel Coman cu un salariu cuprins între 600.000 și 700.000 de euro pe an.

Florinel Coman, ofertat de Gigi Becali. Drăguș rămâne prioritar!

Becali a subliniat însă că Denis Drăguș reprezintă prioritatea sa în perioada de transferuri din vară.

Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut că Drăguș poate să câștige la echipa sa în doi ani până la 3.000.000 de euro.

„Cum să fie închisă (n.r. - mutarea lui Drăguș)? Aia e lovitura pe care eu vreau să o dau. Și Coman, dar mai mult asta. Lui Coman i-am promis vreo 600-700.000. Să vedem. O să vedem!

Să vină el oricând, ăla e jucătorul pe care îl vreau eu cel mai mult (n.r.- Denis Drăguș). Oricând vrea el, oricând poate el, ăla e jucătorul care îmi place mie cel mai mult.

Becali, despre Drăguș: „Eu îi dau în doi ani două milioane și încă un milion”

Uite, eu le spun: „Aud aia în Turcia!” Are el după aia... El vrea să ia 500-600.000. Eu îi dau în doi ani două milioane și încă un milion. Am zis să îi dea măcar 500.000 aia.

Ăia vor să îl dea la schimb cu alt jucător, dar el nu e prost. S-a deșteptat! 'Nu mai vreau să plec, dați-mi salariu un milion jumate! (n.r.- își spune Denis Drăguș)”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la televiziunea Digi Sport.

Bursa transferurilor de la FCSB

Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.