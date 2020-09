Pirlo il poate avea sub comanda la Juventus pe un fost coechipier! Detaliile despre o posibila super-mutare

Paul Pogba (27 ani) este cel mai scump transfer din istoria lui United, 'diavolii rosii' platind in vara lui 2016 suma de 105 milioane de euro.

Cu toate ca asteptarile erau foarte mari, francezul nu a dat randamentul dorit, fiind o umbra a jucatorului de la Juventus. Din acest motiv, Pogba incearca sa forteze un transfer la gruparea torineza, din dorinta de a fi sub comanda "mentorului" sau, Andrea Pirlo.

Cei doi au facut un cuplu de exceptie in perioada 2012-2015, iar antrenorul lui Juventus doreste o reconstructie a echipei. Ramane de vazut daca "batrana doamna" isi va permite un astfel de transfer si daca United va fi dispusa sa-l lase sa plece. Solsjkaer are planuri mari in acest sezon, norvegianul dorindu-si un mijloc cu Pogba, Van de Beek si Bruno Fernandes. In afacere cel mai probabil ar intra Paulo Dybala, jucator dorit de Manchester in repetate randuri.

Paul Pogba a evoluat in 20 de meciuri in acest sezon, reusind 1 gol si 3 pase decisive. In perioada 2012-2016 la Juventus, Pogba a evoluat in 124 de partide, reusind 28 de goluri si 28 de pase decisive, cu care de asemenea a castigat 4 titluri, 2 Cupe si 2 Supercupe, jucand si finala UEFA Champions League in 2015.