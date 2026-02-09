Marius Șumudică (54 de ani) are o problemă deosebit de gravă! Sport.ro a evidențiat aici ce se întâmplă cu CV-ul fostului rapidist, iar acest mandat, la Al-Okhdood, doar înrăutățește această situație.

În acest moment, tehnicianul adus să salveze echipa de la retrogradare a „reușit“ să piardă cinci meciuri din opt! Procentajul înfrângerilor: 62,5%. Golaverajul? Catastrofal: 6-17! La acest golaveraj a contribuit din plin și dezastrul din ultima etapă: 0-6 cu Al-Hilal Riad.

În acest context, la nici o lună după debutul său, la Al-Okhdood, se pune următoarea problemă: cât va mai rezista Șumudică la această echipă? Probabil, tehnicianul român a început să-și pună și el această întrebare. Pentru că așa s-ar explica metoda bine cunoscută, în cazul său, la care tocmai a recurs. Încă o dată!

Șumudică: „Încerc să ajut fotbalul saudit“

Pe când era în Turcia, Șumudică încerca, în mod repetat, să se facă pe placul localnicilor. De aceea, periodic, își exprima admirația pentru... Recep Tayyip Erdoğan, președintele țării!

Acum, în Arabia Saudită, fără rezultate, Șumudică a „reușit“ să dea o declarație antologică, după 0-6 cu Al-Hilal. Concret, s-a lăudat că, de fapt, în acest mandat pe care îl are, la Al-Okhdood, el încearcă să dea o mână de ajutor fotbalului saudit!

„Sunt fericit (n.r. – după 0-6 cu Al-Hilal!), pentru că eu încerc să ajut fotbalul în Arabia Saudită. Promovez jucători din Liga Galbenă (n.r. – așa se numește divizia a doua din Arabia Saudită). Mă refer la atacantul pe care l-am jucat acum (n.r. – Khaled Al-Lazam). I-am oferit șansa să joace 90 de minute. Am luat jucătorul saudit de la Al-Ittihad, Muath Fagihy, fundașul stânga, i-am dat șansa să joace. Le dau șanse jucătorilor saudiți să joace. Pentru că unii dintre ei sunt chiar profesioniști, merită această șansă. Dar, la final, să comiți asemenea greșeli... Ăsta e diferența între o echipă de 200 de milioane de euro, care e Al-Hilal, și una de zece milioane de euro, cum e a noastră. Al-Hilal e de zece ori mai bună ca noi“, a explicat Șumudică, răzând, după cum se poate vedea aici.

Deși s-a prezentat ca fiind un antrenor care a venit să dea o mână de ajutor fotbalului saudit, e clar că, deocamdată, Șumudică trebuie să dea o mână de ajutor clubului care l-a angajat. În acest sens, următoarele meciuri vor fi decisive pentru viitorul românului, la Al-Okhdood. Pentru că, pe rând, această formație va întâlni Al-Hazem (12 februarie), Al-Qadsiah (20 februarie), Al-Fateh (23 februarie) și Al-Najma (28 februarie).

Exceptând partida cu Al-Qadsiah, locul 4, în rest, adversarele pomenite mai sus provin din a doua parte a clasamentului. Ceea ce înseamnă că Șumudică e „condamnat“ să facă puncte, în aceste partide. În caz contrar, aproape sigur, mandatul său, la Al-Okhdood, se va încheia înainte de finalul sezonului.