Adrien Rabiot nu s-a mai putut abține în cazul lui Pogba! "Sper să se reducă pedeapsa!"

În cadrul unei conferințe de presă din cantonamentul Franței, Adrien Rabiot (28), mijlocașul lui Juventus, și-a exprimat speranța ca suspendarea lui Paul Pogba sa fie redusă. Rabiot a menționat că este în relații bune cu Pogba, care se află încă la Torino. El a considerat sancțiunea lui Pogba excesivă și a relatat că acesta așteaptă să afle motivele exacte ale suspendării pentru a putea face apel.

"Pogba? E păcat ce se întâmplă. Evident că ținem legătura, vorbim regulat. El este încă la Torino. Știu că aștepta să afle motivele exacte ale suspendării ca să poată face recurs. Sper să se reducă pedeapsa, pentru că din câte mi-a spus Paul, să iei 4 ani pentru asta e cam exagerat" a declarat Adrien Rabiot, potrivit Tutto Mercato

Incertitudine privind viitorul lui Rabiot

Rabiot a discutat și despre viitorul său în fotbal, contractul său cu Juventus expirând în iunie. A declarat că încă nu a decis ce va face și că va aștepta să se încheie sezonul înainte de a discuta cu clubul. A recunoscut că în fiecare vară numele său este asociat cu PSG-ul, dar a subliniat că o revenire în campionatul Franței nu este prioritară.

"Nu am hotărât încă ce voi face pe viitor. Anul trecut am stat la Juventus știind că nu voi juca în Europa. Sezonul viitor ar trebui să jucăm Liga Campionilor și să participăm la Cupa Mondială a Cluburilor, factori ce vor influența decizia mea. Dar aștept să termin sezonul și apoi o să vorbesc cu clubul. Nu mă grăbesc să iau o decizie. Posibilă revenire la PSG? De când am fost la Juventus, în fiecare vară numele meu a fost asociat cu PSG. Pe de o parte, este foarte înduioșător. Pe de altă parte, este complicat când te gândești la cum s-a terminat. Desigur, în fotbal nu poți închide ușile, dar asta nu va fi prioritatea mea”.

Rabiot speră să revină să joace în competițiile europene

Mijlocașul a vorbit despre dezamăgirea de a juca un întreg sezon fără competiții europene și și-a exprimat dorința de a juca în Liga Campionilor în sezonul viitor.

"Mereu am jucat în cupe europene de când am devenit jucător profesionist. Sunt obișnuit cu sezoanele în care sunt mai multe meciuri pe săptămână. Joc fotbal pentru a participa la cele mai bune competiții și pentru a mă bucura din plin de ele. Sper foarte mult să le joc din nou, sezonul viitor”.

Rabiot la Jocurile Olimpice

Mijlocașul a discutat despre posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris. A spus că ar fi o onoare să participe, dar nu este încă sigur dacă va fi posibil din cauza complicatiilor legate de programul FIFA.

"Ar fi o plăcere să particip la Jocurile Olimpice. Rareori avem ocazia, iar Parisul este un oraș excepțional. Dacă se va întâmpla, nu voi fi singurul care va decide. Este destul de complicat pentru că nu se încadrează în datele FIFA. Știm că este foarte complicat pentru cluburi . Bineînțeles că ar fi o plăcere, chiar o onoare, să particip. Va trebui să vorbim despre asta, dar momentan nu știu nimic. Nu am primit niciun telefon, dar dacă va fi să se întâmple, eu personal aș dori să particip.”