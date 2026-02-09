Mihai Stoica: "Două etape de suspendare pentru Bergodi, două pentru Cordea"

După CFR Cluj - U Cluj 3-2, Cristiano Bergodi a avut o reacție nervoasă. Antrenorul italian al oaspeților a intrat pe teren, s-a dus amenințător către Andrei Cordea pentru a-l brusca, iar ulterior a avut o altercație și cu Karlo Muhar.

Bergodi s-a apărat spunând că Andrei Cordea l-ar fi înjurat, lucru negat de jucătorul lui CFR Cluj. Ambii au văzut cartonașul roșu după fluierul final.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este convins că nu se vor dicta sancțiuni foarte aspre: "Două etape și două etape", a spus oficialul campioanei, la Fanatik.

Ulterior, Stoica a continuat: "La un moment dat, jucătorii pot evolua cu o mai mare determinare știind că o fac și pentru antrenorul pe care îl consideră probabil suspendat fără motiv. Nu există oameni care să nu fie subiectivi. Dar nu se va întâmpla nimic, stați liniștiți. Vor fi două etape, maxim trei. Eu cred că e mai importantă absența lui Cordea de la CFR decât a lui Bergodi de pe bancă. Există mijloace de comunicare, oricine poate conduce echipa".

Mihai Stoica: "Mult mai gravă ieșirea lui Pancu decât comportamentul lui Bergodi"

Mihai Stoica crede însă că declarațiile lui Daniel Pancu de la finalul meciului au fost mai grave decât reacția nervoasă a lui Cristiano Bergodi.

"E păcat pentru că s-a vorbit prea puțin de fotbal după scandalul ăsta. Eu cu Andrei Cordea am lucrat și era un băiat de mare bun simț. Am văzut și ieșirea lui la meciul nostru, când a marcat. Probabil faptul că a marcat de 11 ori sezonul ăsta, noi mai avem o vorbă, l-a înnebunit succesul. Cred că a exagerat. Adrenalina nu l-a ajutat și uite că acum va fi suspendat.

Cristiano nu e prima dată când își pierde cumpătul. Mai are chestii de genul ăsta. E regretabil ce s-a întâmplat, dar, în niciun caz, nu sunt de acord cu ieșirea lui Pancu. Mi se pare mult mai gravă ieșirea lui Pancu decât comportamentul lui Bergodi.

L-am văzut urlând că vine un străin. Păi ce facem împărțim oamenii din fotbal între români și străini? Asta e o chestie foarte gravă, xenofobă. Altul pe care l-a înnebunit succesul. Mai vedem. Ne mai întâlnim prin campionat

Cordea a declanșat. Mie cel mai grav ce s-a întâmplat la Cluj mi s-a părut discursul lui Pancu. Darde la un om care, la un moment dat, vorbea că e de acord cu Kadîrov nu mă miră foarte tare. Pancu știe fotbal, l-am auzit, am stat lângă el la meciuri, probabil că știe să și antreneze, dar în discursuri o cam ia razna. Și nu e normal", a mai spus Stoica.

