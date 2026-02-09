Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 26 septembrie 2025, Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 (marcatori: Samuel Teles, Juraj Badelj / Alexandru Musi, Alexandru Pop).

Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida de pe Arena Națională și a descris-o scurt pe Dinamo.

Nicușor Bancu: ”Dinamo? O echipă foarte puternică”

Meciul de luni va decide liderul de la finalul acestei etape. Învingătoarea va încheia runda pe primul loc, iar un rezultat de egalitate i-ar ajuta pe olteni să-și ”mențină” fotoliul de lider.

„Va fi o partidă foarte grea, Dinamo e o echipă foarte puternică în acest sezon. Acasă joacă destul de bine. Noi ne-am pregătit cât am putut după jocul cu Galați și sper ca la ora partidei să fim 100% și să luăm cele trei puncte. Au multe puncte forte, dar se evidențiază în ofensivă. Cei din față sunt jucători buni, iar apărarea este compactă.

Noi avem atuurile noastre și sper să marcăm mai multe goluri. Nu e ușor să joci din trei în trei zile, dar suntem obișnuiți cu meciurile din Europa și știm cum este. Vom da totul pe teren pentru suflarea alb-albastră. Au fost ani grei, dar frumoși, ceva ce nu credeam să ajung să mi se întâmple“, a spus Bancu.

Statistica e de partea Craiovei

Începând cu anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 25 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în SuperLigă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 13 dispute directe din campionat.