Milen Zhelev a deschis scorul în minutul 25 al meciului. Daniel Bîrligea realizat, ulterior, o ”dublă” (minutul 31 și minutul 43), iar FCSB a reintrat în joc.

În actul secund, Darius Olaru (minutul 66) a dus scorul la 3-1 în minutul 66, la 12 minute după ce Zivulic a fost eliminat. Florin Tănase a închis tabela de marcaj la 4-1 în minutul 79.

Gigi Becali jubilează după 4-1 cu Oțelul Galați: ””

Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea Prima Sport după ce FCSB a învins-o categoric pe Oțelul Galați cu 4-1. Finanțatorul campioanei a explicat că Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Darius Olaru sunt cei mai importanți fotbaliști. de la gruparea roș-albastră în acest moment.

”Cu Bîrligea, Tănase și Olaru nu ne învinge nimeni din România. Ăsta e Bîrligea. După ce l-am certat și-a dat seama. Nu ai cum să te învingă nimeni în România

Bîrligea e Omul Meciului. Dacă atacantul nu dă semnalul... El e dator jocului nostru. Eu l-aș pune pe Bîrligea drept Omul Meciului”, a spus Becali.

Încep ”finalele”. Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după 4-1 cu Oțelul Galați

Dacă înainte de meci FCSB era pe locul 10 cu 37 de puncte, după victoria de la Galați formația dirijată de Elias Charalambous a urcat pe poziția a 8-a cu 40 de puncte.

Campioana se află acum la două lungimi de play-off. Locul 6 în clasament este ocupat de ”U” Cluj cu 42 de puncte, iar pe 7 e vicecampioana CFR Cluj cu 41 de puncte.

Pentru FCSB urmează acum patru ”finale”, în finalul sezonului regulat.