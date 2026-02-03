Holm și Boga, singurele transferuri din această iarnă

Deși s-a speculat că dorea să-i transfere pe Marcos Senesi (Bournemouth), Raheem Sterling (liber de contract, ultima dată la Chelsea), Zeki Celik (AS Roma), Xaver Schlager (RB Leipzig), Franck Kessie (Al Ahli), Lucas Beraldo (PSG), Santiago Castro (Bologna), Mika Biereth (AS Monaco), Niccolo Fortini (Fiorentina), Juanlu Sanchez (Sevilla), Ademola Lookman (Atalanta), Marcos Leonardo (Al Hilal) sau Bernardo Silva (Manchester City), Juventus a reușit să facă doar două transferuri, ambele sub formă de împrumut.



În această perioadă de mercato, "Bătrâna Doamnă" a reușit să-i aconteze pe Emil Holm (25 de ani / Bologna / împrumutat / fundaș dreapta / Suedia) și Jeremie Boga (29 de ani / Nice / împrumutat / extremă dreapta / Coasta de Fildeș).



De asemenea, torinezii s-au despărțit de Douglas Luiz (27 de ani / Aston Villa / 2 mil. euro, împrumutat / mijlocaș central / Brazilia), Daniele Rugani (31 de ani / Fiorentina / 500.000 euro, împrumutat / fundaș central / Italia), Joao Mario (26 de ani / Bologna / împrumutat / mijlocaș dreapta / Portugalia) și Jonas Rouhi (22 de ani / Carrarese / împrumutat / fundaș stânga / Suedia).



În acest moment, Juventus se află pe locul al patrulea în Serie , la 10 puncte distanță de liderul Inter Milano, va înfrunta Atalanta în sferturile de finală ale Cupei Italiei (4 februarie) și trebuie să treacă de Galatasaray (17 și 25 februarie), pentru a ajunge în optimile de finală ale Champions League.



Lotul lui Juventus pentru sezonul actual:

Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio (portari), Bremer, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Juan Cabal, Emil Holm (fundași), Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Fabio Miretti, Andrea Cambiaso, Filip Kostic, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic (mijlocași), Kenan Yildiz, Jeremie Boga, Francisco Conceicao, Edon Zhegrova, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Jonathan David, Arkadiusz Milik (atacanți și extreme)



Foto - Juventus (FB)

