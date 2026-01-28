În vârstă de 19 ani, Edoardo Alloj s-a născut la Torino și are dublă cetățenie româno-italiană.

Edoardo Alloj a ajuns la un acord cu FC Bacău

Alloj a început fotbalul la echipele de juniori ale lui Torino, dar a mai evoluat și pentru grupele de juniori ale lui Bari. Tânărul portar a debutat la seniori la Monopoli, un club din Serie C.

În vara anului 2024, Edoardo Alloj a semnat liber de contract cu Giugliano, dar a mai evoluat sub formă de împrumut la Casarano și Gravina, unde se află și în prezent. Totuși, Alloj ar putea ajunge curând în fotbalul românesc. Abordat de FC Bacău, Alloj ia în considerare să părăsească fotbalul italian și să meargă în Liga 2 din România, de unde speră că poate face pasul în prima ligă.

Publicația Sprintesport scrie că Edoardo Alloj a bătut palma cu FC Bacău, iar italienii susțin că transferul lui Alloj la FC Bacău ar fi un pas corect în cariera tânărul portar.

”Transferul la Bacău, pe care îl așteptăm să fie oficializat prin ritualica ’fotografie cu fularul’, este alegerea potrivită la momentul potrivit pentru un portar care are nevoie de meciuri, responsabilitate și un mediu competitiv”, au scris italienii.

Edoardo Alloj: ”Visul meu este să fac parte din naționala României!”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro în iulie 2023, Edoardo Alloj mărturisea că visul său este să ajungă la prima reprezentativă a României.

”Sunt foarte bucuros și mândru că am acum posibilitatea să fac parte dintr-o echipă profesionistă de seniori.

Este un salt foarte important pentru mine, este o ocazie unică. Diferența față de echipele de juniori este enormă! Sunt mândru și pentru că sunt puțini de vârsta mea, născuți în anul 2006, care joacă în echipele de seniori profesioniste.

Campionatul este lung și, în plus, va mai fi și Cupa Italiei. Obiectivul meu este să mă antrenez mereu la maximum ca să fiu pregătit când am să fiu solicitat.

Chiar dacă m-am născut și am crescut în Italia, rădăcinile mele sunt și în România, iar visul meu este să fac parte din naționala României”, declara Edoardo în vara lui 2023 pentru Sport.ro.

