Douglas Costa ar urma să joace un sezon la Chievo, apoi să plece la Al Ittifaq

Deși are un CV impresionant, fostul internațional brazilian ar fi acceptat oferta făcută de "I Mussi Volanti", după ce a ajuns la 35 de ani și a rămas liber de contract, în urma rezilierii contractului cu Sydney FC, care a ratat calificarea în Finals Series-ul A-League. Acesta ar urma să joace un sezon la Chievo, apoi să se mute la Al Ittifaq, divizionara secundă din Arabia Saudită unde ajuns recent Mario Balotelli, club patronat tot de Pietro Laterza.



Chievo Verona este un club fondat în 1929, dar reînființat în mai 2024, după ce a falimentat din cauza gravelor probleme financiare. Este deținut acum de milionarul Pietro Laterza și condus de fostul fotbalist Sergio Pellissier, iar în lot se mai găsesc veteranii Alberto Paloschi (36 de ani / ex-AC Milan, Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, SPAL, Swansea City, Cagliari, Siena), Rocco Costantino (35 de ani / ex- Sudtirol, Triestina, Bari, Modena, Pro Vercelli, Catania, Messina), Maximiliano Ugge (34 de ani / ex-Monza, Lecco, Pavia, Suduva, Nomme Kalju, Gubbio, Levadia Tallin) și Eros Pisano (38 de ani / ex-Pisa, Palermo, Genoa, Verona, Bristol City). Echipa ocupă locul al doilea în Grupa B din Serie D, la cinci puncte distanță de liderul US Folgore Caratese.



A jucat deja în Brazilia, Ucraina, Germania, Italia, SUA și Australia

Douglas Costa de Souza (35 de ani) este născut la Sapucaia do Sul (statul Rio Grande do Sul) și s-a format la juniorii cluburilor Novo Hamburgo și Gremio. La nivel de seniori a evoluat pentru Gremio Porto Alegre (2008-2010, 2021-2022), Șahtior Donețk (2010-2015), Bayern Munchen (2015-2017, 2020-2021), Juventus (2017-2021), LA Galaxy (2022-2023), Fluminense (2024) și Sydney FC (2024-2025).



A strâns 31 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Braziliei, iar în palmares are Ukrainian Premier League (x5), Ukrainian Cup (x3), Ukrainian Super Cup (x3), Bundesliga (x3), DFB-Pokal (1), FIFA Club World Cup (1), Serie A (x3), Coppa Italia (1), Supercoppa Italiana (1), Recopa Sudamericana (1), finala FIFA U20 World Cup (2009) și South American U20 Championship (2009). Poate evolua ca extremă dreapta, mijlocaș ofensiv și extremă stânga și este cotat acum la 400.000 de euro.

Douglas Costa a fost descoperit și adus în Europa de Mircea Lucescu, pe vremea când românul antrena Șahtior Donețk. În 2015, clubul ucrainean l-a vândut la Bayern Munchen pentru 30 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

