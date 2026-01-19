Tribunalul din Torino a respins recursul formulat de clubul italian și a confirmat decizia prin care „bianconerii” sunt obligați să îi achite atacantului portughez aproximativ 9,7–9,8 milioane de euro, bani reprezentând salarii restante din perioada pandemiei de COVID-19.



Să vină banii la Ronaldo!



Conflictul își are originea în sezonul afectat de pandemie, când Juventus și jucătorii au acceptat amânarea plății unor salarii, pe fondul suspendării competițiilor și al scăderii drastice a veniturilor.



În cazul lui Ronaldo, o parte din sumă urma să fie achitată ulterior, în baza unei înțelegeri separate. După plecarea sa de la club, în 2021, plata nu a mai fost făcută, iar portughezul a susținut că i se datorează 19,6 milioane de euro.



Pe lângă suma deja achitată, Juventus va suporta și cheltuielile de judecată, în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Cristiano Ronaldo a evoluat la Juventus între 2018 și 2021, perioadă în care a disputat 134 de meciuri oficiale, a marcat 101 goluri și a oferit 28 de pase decisive. Alături de torinezi, CR7 a câștigat două titluri în Serie A, o Cupă a Italiei și două Supercupe, fiind desemnat de trei ori Fotbalistul Anului în Italia.

