Au renunțat la ideea aducerii lui Rodriguez și negociază cu Senesi

Torinezii au sistat negocierile cu West Ham United pentru mijlocașul Guido Rodriguez, pentru a avea la dispoziție fondurile necesare aducerii stoperului Marcos Senesi.



Argentinianul, care a bifat 20 de prezențe în acest sezon, a intrat în ultimele șase luni de contract cu Bournemouth și poate fi adus liber de contract în vara viitoare, dar "bianconerii" oferă 10 milioane de euro pentru ca mutarea să fie perfectată în actuala perioadă de mercato.



Fotbalistul dorește un salariu anual mai mare decât cel din prezent (3 milioane de euro) și o sumă de cel puțin cinci milioane de euro la semnătură.



Juventus, care ocupă momentan locul al patrulea în Serie A, îi mai are la dispoziție pe fundașii centrali Bremer, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly și Danielle Rugani, dar ultimii trei sunt momentan indisponibili.



A câștigat Finalissima, în 2022, chiar împotriva Italiei

Marcos Nicolas Senesi Baron (28 de ani / 185 cm) este născut la Concordia (provincia Entre Ríos) și a evoluat la cluburile San Lorenzo (2016-2019), Feyenoord (2019-2022) și Bournemouth (2022-prezent).



Are două selecții pentru naționala de seniori a Argentinei și palmaresul său cuprinde Finalissima (2022), o finală de Conference League (2021-2022) și titlul Eredivisie Goal of the Year (2020-2021). Evoluează pe postul de fundaș central și este cotat la 22 de milioane de euro. Are origini în Peninsulă și deține cetățenia italiană.



Foto - Getty Images

