OGC Nice a pierdut partida cu Lorient, scor 1-3, și a coborât pe locul al zecelea în Ligue 1.



400 de fani au așteptat autocarul echipei

Sosirea autocarului echipei la baza de pregătire, unde jucătorii își lăsaseră mașinile, a fost întâmpinată de 400 de fani furioși, care au copleșit puținii agenți de securitate. Până la sosirea poliției, doi lideri ai ultrașilor au urcat în autocar și le-au reproșat pe un ton aspru și cu insulte lipsa de implicare și de atașament față de club.



Ulterior, băgând de seamă că fotbaliștii sunt în continuare detașați în fața valului de critici, un grup i-a luat în primire pe Jeremie Boga și Terem Moffi, cărora le-au aplicat un tratament cu pumni, picioare, înjurături, scuipături și insulte rasiste.



Jeremie Boga și Terem Moffi, agresați de fanii furioși

Ultrașii îl acuză pe Boga că le-ar fi oferit bilete prietenilor din Marsilia, la meciul pierdut acasă cu rivala Olympique Marseille (1-5), în timp ce lui Moffi i se reproșează că a râs și a glumit cu fostul președinte Loic Fery, după înfrângerea cu Lorient, un gest considerat lipsit de respect.



Meffi a ieșit cel mai șifonat din acest incident, el fiind tratat la spital și primind din partea medicilor șapte zile de repaus la pat pentru recuperare, în timp ce Boga a fost scăpat mai repede de portarul Yehvann Diouf din mâinile agresorilor și a primit interdicția de a face efort fizic timp de cinci zile. Directorul sportiv Florian Maurice a fost și el agresat de suporteri.

