Rugani merge împrumut pe Artemio Franchi

Juventus a fost de acord ca fundașul central Daniele Rugani să se transfere la Fiorentina. Internaționalul italian este cel mai vechi jucător din lotul actual al torinezilor, el aflându-se sub contract cu "Bătrâna Doamnă" din 2013, dar fiind împrumutat de patru ori. Rugani va juca tot sub formă de împrumut la Florența, până la finalul stagiunii actuale, Juve urmând să încaseze 500.000 de euro.



Conform jurnaliștilor italieni, Fiorentina, care are a doua cea mai slabă apărare din campionat (peste Verona, la egalitate cu Torino) cu 40 de goluri primite în 23 de meciuri, mai este interesată de fundașii Gabriele Zappa (Cagliari), Mika Haas (FC Koln), Kyle Walker-Peters (West Ham United), Jaka Bijol (Leeds United) și Diogo Leite (Union Berlin). La începutul acestui an, Radu Drăgușin s-a aflat și el în atenția echipei toscane.



Harrison și Solomon au venit, Mari și Dzeko au plecat

În această iarnă, echipa lui Paolo Vanoli i-a mai adus pe Jack Harrison (Leeds United / 1 mil. euro, împrumutat), Marco Brescianini (Atalanta / 1 mil. euro, împrumutat), Giovanni Fabbian (Bologna / împrumutat), Manor Solomon (Tottenham / împrumutat) și s-a despărțit de Pablo Mari (Al Hilal / 2 mil. euro), Edin Dzeko (Schalke / gratis), Dimo Krastev (Spartak Varna / gratis), Simon Sohm (Bologna / împrumutat), M'Bala Nzola (Sassuolo / împrumutat), Amir Richardson (FC Copenhaga / împrumutat), Tommaso Martinelli (Sampdoria / împrumutat), Gino Infantino (Argentinos Juniors / împrumutat), Hans Nicolussi Caviglia (Venezia / împrumut încheiat) și Mattia Viti (Nice / împrumut încheiat).



Viola are un sezon de coșmar, ocupând locul al 18-lea în Serie A, care aduce retrogradarea în liga secundă, fiind eliminată de Como din Cupa Italiei (1-3) și trebuind să elimine pe Jagiellonia Bialystok (19 și 26 februarie) pentru a ajunge în optimile de finală ale Conference League.



E de cinci ori campion cu Juventus și a jucat o finală de Champions League

Daniele Rugani (31 de ani) este născut la Lucca (Toscana) și s-a format la juniorii cluburilor Empoli și Juventus. La nivel de seniori a fost sub contract cu Juventus (2013-2026), Empoli (2013-2015 / împrumutat), Rennes (2020-2021 / împrumutat), Cagliari (2021 / împrumutat) și Ajax Amsterdam (2024-2025 / împrumutat). Are șapte selecții pentru naționala de seniori a Italiei.



În palmaresul său se găsesc Serie A (x5), Coppa Italia (x4), Supercoppa Italiana (x2), o finală de Champions League (2016-2017), trofeul Serie B Footballer of the Year (2014) și includerea în Serie A Team of the Year( 2014-2015). Poate juca pe ambele poziții de stoper și este cotat la 2 milioane de euro. Este căsătorit de 11 ani cu jurnalista Michela Persico, cu care are un fiu de cinci ani.



Foto - Getty Images

