Milinkovic-Savic are un salariu de 25 de milioane de euro pe sezon la Al Hilal

Contractul lui Sergej Milinkovic-Savic cu Al Hilal expiră în vara anului viitor, iar Juventus negociază înregistrarea sa gratuită în iunie 2026. Ar fi o adevărată lovitură pentru bianconeri, care l-au curtat insistent pe mijlocașul sârb, în perioada în care evolua la Lazio, dar mutarea nu s-a realizat din cauza sumei mari de transfer cerută de fosta sa echipă.



Acesta are un salariu de 25 de milioane de euro pe an în Arabia Saudită, urmând să încaseze în cele trei sezoane petrecute la echipa din Riad aproximativ 100 de milioane de euro, din remunerație și prime de performanță și de obiectiv. Plecarea acestuia poate fi anunțată și de despărțirea lui Aleksandar Mitrovic de Al Hilal, atacantul sârb semnând gratis cu Al-Rayyan SC, echipă din Qatar Stars League, în această vară.



Tatăl și fratele său sunt implicați în fotbal, mama a fost baschetbalistă

Sergej Milinkovic-Savic (30 de ani / 192 cm) este născut la Lleida (Spania) și s-a format la juniorii cluburilor Sporting Lisabona, Grazer AK și Vojvodina Novi Sad. La nivel de seniori a evoluat pentru Vojvodina Novi Sad (2013-2014), Genk (2014-2015), Lazio (2015-2023) și Al Hilal Saudi FC (2023-prezent).



Are 54 de selecții și 9 goluri pentru naționala de seniori a Serbiei, cu care a jucat la CM 2018, CM 2022 și Euro 2024. În palmares are trofeele Cupa Serbiei (2013-2014), Coppa Italia (2018-2019), Supercoppa Italiana (2017, 2019), Saudi Pro League (2023-2024), King's Cup (2023-2024), Saudi Super Cup (2023, 2024), Euro U19 (2013), CM U20 (2015), distincțiile Serie A Best Midfielder (2018-2019), Lazio Player of the Season (2020-2021, 2021-2022) și includerea în Serie A Team of the Year (2017-2018, 2021-2022) și Saudi Pro League Team of the Season (2023-2024, 2024-2025).



Tatăl său este fostul fotbalist Nikola Milinkovic (ex-Lleida, Almeria, Chaves, Ourense, Alverca, Grazer AK, ASK Schwadorf), mama sa este fosta baschetbalistă Jana Savic, iar fratele său mai mic este portarul Vanja Milinkovic-Savic (28 de ani / Torino FC, legitimat în trecut la Manchester United, Vojvodina, Lechia Gdansk, SPAL, Ascoli, Standard Liege, Napoli). Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 17 milioane de euro.



Foto - Getty Images

