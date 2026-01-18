Hernanes (40 de ani), fost mijlocaș ofensiv la Lazio, Inter și Juventus, a remarcat un atu pe care formația pregătită de Cristi Chivu îl are în comparație cu „Bătrâna Doamnă”.

Hernanes, comparație între Inter și Juventus

Brazilianul a scos în evidență că milanezii pot câștiga partide dificile cu ajutorul atacanților Pio Esposito și Lautaro Martinez, în timp ce Juventus nu se poate baza pe vârfurile sale în astfel de momente.

„Când totul merge cum vrei lipsește saltul final. O revenire pentru Scudetto? Dificilă pentru că Inter a ieșit în evidență în ultimele meciuri.

Inter reușește să câștige meciuri mai dificile și o face cu goluri marcate de atacanții săi: Pio, Lautaro... Juve are lipsă din acest punct de vedere”, a declarat Hernanes pentru DAZN, citat de tuttomercatoweb.com, la finalul partidei Cagliari - Juventus 1-0.

Situația celor doi giganți în Serie A

În etapa a 21-a din Serie A, Inter a învins-o în deplasare pe Udinese cu 1-0. Juventus a pierdut cu același scor pe terenul lui Cagliari.

Milanezii sunt lideri în campionat cu 49 de puncte, în timp ce „Bătrâna Doamnă” ocupă doar poziția a 5-a, la 10 „lungimi” distanță de Inter.

