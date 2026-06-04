Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Anunțul venit din Italia

Tehnicianul român, aflat la primul său sezon complet la conducerea unei echipe de seniori, a reușit să câștige atât Serie A, cât și Coppa Italia, o performanță care a grăbit negocierile pentru un nou acord.

Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter

Potrivit presei din Italia, actualul contract al lui Chivu, scadent în 2027, va fi prelungit până în 2028, cu o opțiune de prelungire până în 2029, la decizia clubului, informează Corriere dello Sport.

Toate părțile ar fi ajuns deja la un acord, urmând ca semnarea oficială să aibă loc în perioada imediat următoare, cel mai probabil chiar înainte de weekend.