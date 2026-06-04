Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Anunțul venit din Italia

Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Anunțul venit din Italia Serie A
SPORT.RO
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Sezon de vis pentru Cristi Chivu alături de Inter Milano.

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Tehnicianul român, aflat la primul său sezon complet la conducerea unei echipe de seniori, a reușit să câștige atât Serie A, cât și Coppa Italia, o performanță care a grăbit negocierile pentru un nou acord.

Toate detaliile despre noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter

Potrivit presei din Italia, actualul contract al lui Chivu, scadent în 2027, va fi prelungit până în 2028, cu o opțiune de prelungire până în 2029, la decizia clubului, informează Corriere dello Sport.

Toate părțile ar fi ajuns deja la un acord, urmând ca semnarea oficială să aibă loc în perioada imediat următoare, cel mai probabil chiar înainte de weekend.

Creștere salarială!

În plus, noul contract vine și cu o creștere salarială importantă, de la aproximativ 2,5 milioane de euro pe an, cu bonusuri incluse, la aproape 4 milioane de euro.

Discuțiile dintre antrenor și conducere nu s-au limitat doar la contract, ci și la proiectul sportiv, informează sursa citată.

Chivu se pare că și-ar dori o echipă mai „europeană”, mai verticală și mai intensă, cu un joc adaptat la ritmul Champions League.

Anul acesta, Inter a părăsit Liga Campionilor în faza play-off-ului, unde a fost eliminată surprinzător de Bodo/Glimt, scor general 2-5.

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