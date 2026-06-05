Ionuț Chirilă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube - Sport.ro.

Top 5 fotbaliști lansați de Ionuț Chirilă: Ce spune antrenorul despre cariera lor

La Poveștile Sport.ro, antrenorul în vârstă de 60 de ani a răspuns provocărilor lansate în studio și a făcut un exercițiu de imaginație: a spus cât ar valora azi fostul său elev, Lucian Sânmărtean, unul dintre fotbaliștii români cu un repertoriu tehnic extraordinar.

Chirilă a revăzut și o fotografie cu fotbaliștii formați de el pe când era antrenor la juniorii lui Dinamo și a vorbit în premieră de fostul său jucător Sorin Bucuroaia, actual antrenor secund la FCSB.

Ionuț Chirilă, întrebat de cei mai buni 5 fotbaliști pe care i-a lansat: ”Alții mi-ar da telefon că nu i-am trecut și pe ei. Am lansat 40-50”

Întrebat și despre cele mai importante cinci nume de fotbaliști pe care le-a lansat de-a lungul carierei de antrenor, în care era recunoscut pentru faptul că avea ochiul format la identificarea tinerelor talente, Ionuț Chirilă a fost sincer!

A spus că ar fi nedrept să numească acei cinci fotbaliști pe care îi consideră cei mai buni, precizând că a reușit să aducă în prim plan, în total, aproximativ 50!

Care sunt fotbaliștii descoperiți de Ionuț Chirilă

”E greu de spus, am antrenat mulți jucători. Dar, având în vedere că sunt și jucători de națională... . Nu știu dacă sunt doar cinci. E Florentin Petre, sunt Cătălin Hîldan, Tararache, Alin Stoica, Sânmărtean, Raț, Bratu, Daniel Niculae... . E greu să spun cinci.

Am avut peste 40-50 de jucători de top. Dacă aș pune cinci, poate mi-ar da unii dintre ei telefon că nu i-am trecut și pe ei”, a spus Ionuț Chirilă în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)