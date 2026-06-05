Daniel Oprița își negociază plecarea de la Steaua: ”E greu să se mai facă ceva cu dreptul de promovare!”

Daniel Oprița își negociază plecarea de la Steaua: ”E greu să se mai facă ceva cu dreptul de promovare!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Daniel Oprița a ajuns la capătul răbdării.

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SteauaDaniel Opritanegocieriantrenor
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Antrenorul a ajuns pe banca Stelei în anul 2019 și i-a promovat pe ”Militari” până în eșalonul secund, unde echipa a rămas blocată, chiar dacă sportiv a obținut promovarea, deoarece nu are dreptul de a evolua în primul eșalon.

Daniel Oprița negociază cu altă echipă

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Daniel Oprița, detalii despre transferul încercat de Steaua București / Foto: Sport Pictures.
Daniel Oprița / Foto: Sport Pictures
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Chiar dacă Oprița este atașat de clubul Steaua, antrenorul vrea să își încerce norocul la o altă echipă alături de care să facă performanță. Deși și-ar fi dorit să ajungă în Superliga, Oprița negociază tot cu o divizionară secundă.

Antrenorul va primi în cursul săptămânii viitoare un răspuns din partea echipei cu care negociază.

Discut cu un club de Liga 2, săptămâna viitoare o să știu dacă se concretizează. Eu aș fi vrut să fac pasul următor, să merg la o echipă de Liga 1. Au fost discuții, dar nu s-au finalizat. N-aș fi vrut să aleg o echipă de divizie secundă în detrimentul Stelei, doar că e situația aceasta cu dreptul de promovare. Dacă nu s-a făcut nimic până acum, e greu să se mai facă. Nici nu mai ai timp de acte, deși sper să mă înșel. În cel mai bun caz, să se facă ceva ca să știi că poți promova în sezonul următor. Eu aș vrea să mă bat pentru ceva, chiar dacă Steaua rămâne Steaua, fie ea și fără drept de promovare.

Nu e vorba de bani, cum zic unii. Oferta pe care o am e mai mare decât la Steaua, dar stau și mă gândesc… Când ai șapte ani la un club, vrei să duci treaba la capăt. Am reușit din punct de vedere sportiv. Sunt antrenori care au fost sub mine în clasament și sunt acum în Liga 1, în timp ce eu am rămas pe loc”, a spus Daniel Oprița, conform AS.ro.

În așteptarea unui răspuns din partea rivalei Stelei, Oprița a început să pregătească noul sezon alături de ”Militari”.

Am trimis o listă pentru sezonul viitor, încercăm să aducem jucători pe bani mai puțini. Am găsit fotbaliști în Spania, care ar semna pe salarii mai mici, pentru că au auzit de Steaua, iar eu le dau exemplul celor care au venit și au făcut pasul spre prima ligă. Se pot face lucruri și cu bani puțini, dacă ești preocupat și interesat.

Eu vreau să mă bat la play-off. Dar lucrurile trebuie grăbite și finalizate, să înceapă discuțiile cu fotbaliștii de pe acea listă. Jucătorii nu te așteaptă, iar apoi greul cade tot pe mine, că trebuie să caut alții. Pe mine mă înjură lumea când încep meciurile”, a adăugat antrenorul.

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