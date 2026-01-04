Chivu primește întăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: „Avem nevoie”

Chivu primește întăriri! Marotta a anunțat ținta lui Inter din iarnă: „Avem nevoie"
Inter vrea să îi aducă întăriri lui Cristi Chivu.

Inter Joao Cancelo Serie A Giuseppe Marotta
Multe echipe mari din Europa încearcă să își întărească lotul în luna ianuarie, pentru cea mai importantă perioadă a sezonului. 

Una dintre acele formații este chiar Interul lui Chivu, care îi caută un înlocuitor pe măsură lui Dumfries. Olandezul s-a accidentat la gleznă în finalul acestui an și ar putea reveni abia în luna martie.

Giuseppe Marotta a dezvăluit că Inter se interesează de Cancelo 

Președintele „nerazzurrilor” a fost întrebat despre interesul lui Inter pentru Joao Cancelo, în contextul lipsei lui Dumfries pentru o perioadă mai lungă.

Marotta de dezvăluit că formația din Serie A s-a interesat de situația portughezului, dar momentan nimic mai mult pentru că are un salariu mare la Al-Hilal. VEZI AICI ce spun italienii despre venirea lui Cancelo sub comanda lui Cristi Chivu.

„Joao Cancelo are un salariu uriaș, suntem în discuții pentru a înțelege situația. Avem nevoie de un nou fundaș central. Al Hilal vrea un nou fundaș central. Vom vedea dacă vom da ceva la schimb.

Dumfries va mai lipsi două luni și discutăm o tranzacție pentru Joao Cancelo. Trebuie să găsim o soluție la fundași în absența lui Dumfries”, a spus Marotta.

Joao Cancelo a fost transferat în vara anului 2024 de către Al-Hilal, după ce arabii i-au plătit lui Manchester City 25 de milioane de euro.

10 milioane de euro este cota fundașului lateral, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

  • Joao Cancelo a mai fost jucătorul lui Inter în sezonul 2017-2018.

