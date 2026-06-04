Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Denzel Dumfries: 45 de milioane de euro

Inter Milano se mișcă rapid pe piața transferurilor după plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid. Clubul pregătit de Cristi Chivu și-a stabilit deja principala țintă pentru postul de fundaș dreapta.

Potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport, vicecampioana Italiei îl urmărește pe Marco Palestra, unul dintre cei mai promițători fundași ai fotbalului italian, legitimat la Atalanta.

Marco Palestra, alesul lui Inter

Italienii susțin că Inter vrea să închidă cât mai repede afacerea și este optimistă că poate ajunge la un acord cu Atalanta.

Formația din Bergamo ar cere 50 de milioane de euro pentru internaționalul italian, însă nerazzurrii speră să finalizeze transferul pentru aproximativ 45 de milioane de euro.